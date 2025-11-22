Bloque Negro en marchas: ¿Anarquistas o infiltrados de Gobierno en protestas CDMX?

Bloque Negro surge en 2012 durante la toma de protesta de Peña Nieto como táctica anarquista inspirada en Europa de los 80, operando con rostro cubierto, vestimenta negra y anonimato para infiltrarse en manifestaciones como las del 2 de octubre o Ayotzinapa
Este grupo anarquista violento realiza pintas, destrucción de mobiliario urbano y saqueos a comercios en al menos 125 protestas en CDMX, secuestrando demandas legítimas de Generación Z o feministas para generar caos y represión policial
Identificados por la Fiscalía General de Justicia como una estructura híbrida con estudiantes de UNAM, exalumnos, colectivos radicales y pandillas infiltradas, el Bloque Negro actúa en 14 estados, armados con martillos, molotov y cizallas, sin detenciones efectivas pese a 38 indagatorias abiertas
Acusado de ser grupo de choque financiado por el gobierno o Morena para desacreditar opositores, opera con impunidad total en marchas contra la 4T, pero ausente en convocatorias oficialistas, evocando a los “halcones” de 1971 como herramienta de control social
En la marcha del 15 de noviembre de 2025, el Bloque Negro provocó agresiones a policías, robo a joyerías y amenazas de bomba en UNAM, beneficiando narrativas oficiales que criminalizan la protesta pacífica y exigen cero impunidad de Sheinbaum