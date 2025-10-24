Las alternativas viales a los bloqueos del paro de transportistas en CDMX

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció que realizarán una mega marcha y bloqueos en diferentes zonas de la CDMX el próximo miércoles 29 de octubre, así que para que tomes previsiones aquí te decimos qué calles estarán cerradas y cuáles son las alternativas viales.

¿Qué calles estarán cerradas por la mega marcha de transportistas?

Los transportistas aseguraron que realizarán bloqueos en las principales vías de comunicación de la CDMX y aunque no se ha anunciado de manera oficial en dónde serán los cortes a la circulación se prevé que afecte:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

5 de Mayo

Calzada Ignacio Zaragoza

Autopista México-Pachuca

Alternativas viales ante mega marcha de transportistas

Se recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas:

Circuito Interior

Eje 1 Oriente

Avenida José María Izazaga

Anillo Periférico

Son cerca de 8 mil agremiados a la FAT quienes llevarán a cabo las movilizaciones en diferentes puntos de la capital por lo que se prevé que provoquen caos.

¿Qué exigen los transportistas?

Según los transportistas han pedido a las autoridades un aumento en la tarifa del pasaje; sin embargo, el secretario de Gobierno César Cravioto Romero y Héctor Ulises García Nieto secretario de Movilidad los han ignorado.

Aseguraron que desde hace varios meses entregaron un estudio de factibilidad para sustentar el aumento de la tarifa y el bono al combustible y han participado en 60 mesas de diálogo.

Compararon que en la zona conurbada del Estado de México ya se autorizó el aumento y la tarifa pasó de 12 a 14 pesos el pasaje.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que los transportistas realizan este tipo de movilizaciones y sus movilizaciones son muy grandes y generan complicaciones viales, por ello, se pide a la población mantenerse atenta.

