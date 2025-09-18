¡Hay buenas noticias! Actualizan estado de salud de Jazlyn, la nieta de abuelita heroína

Jazlyn Azuleth, la pequeña nieta de la abuelita heroína sigue luchando por su vida, en un hospital de Galveston, Texas, al que fue trasladada, gracias a la Fundación Michou y Mau para niños quemados.

Afortunadamente, la fundación dio a conocer que la pequeña de solo dos años de edad ya fue extubada, tras ser sometida a una cirugía plástica para conseguir su recuperación, tras la explosión de la pipa de gas que sucedió el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia , en la alcaldía Iztapalapa. Te contamos los detalles.

¿Cuál es el estado de salud de la nieta de la abuelita heroína de Iztapalapa hoy 18 de septiembre?

En su actualización de este 18 de septiembre, la Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn Azuleth, la pequeña nieta de Alicia Matías Teodoro, la abuelita heroína de Iztapalapa, se encuentra en estado crítico, pero estable.

La pequeña que sufrió quemaduras en el 25 % de su cuerpo, se encuentra acompañada por su madre, la señora Jazmín, hija de la mujer recordada como la abuelita heroína de Iztapalapa .

¿A cuántas cirugías se ha sometido a la pequeña Jazlyn?

Tras ser trasladada al hospital Shriners of Children en Galveston, Texas, la pequeña Jazlyn fue sometida a una cirugía el martes 16 de septiembre. Sin embargo, la pequeña necesitará varias cirugías para tener una recuperación completa.

Tras su valoración, el director médico de la Fundación Michou y Mau, Yannick Nordin, informó que la nieta de la abuelita heroína y sobreviviente de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, sufrió quemaduras en pies, manos, espalda y cabeza, principalmente.

Por esta razón, la pequeña requerirá varias cirugías para hacer injertos y varios meses de recuperación. El especialista explicó que como es pequeña y su piel aún está creciendo, es probable que requiera cirugías posteriores para su recuperación completa.

¿Qué es un injerto de piel?

Un injerto de piel es un procedimiento médico en el que se toma piel sana de una parte del cuerpo (llamada zona donante) y se coloca en otra área donde la piel está dañada o falta (llamada zona receptora). Se utiliza principalmente en casos de:



Quemaduras graves

Heridas extensas que no cicatrizan solas

Úlceras o lesiones crónicas

Cirugías reconstructivas después de extirpar tumores o cicatrices

Es probable que la pequeña Jazlyn requiera este tipo de procedimientos a lo largo de varios años para recuperarse. Se espera que la niña por la que dio la vida la abuelita heroína tenga una vida lo más normal posible.

