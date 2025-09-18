¿Cuánto tiempo se detendrá el Metro por el simulacro del 19S?

El simulacro del 19 de septiembre se ha convertido en una tarea obligatoria para los millones de habitantes de la Ciudad de México, por lo que incluso las actividades del Metro se verán afectadas este día, porque los trenes van a detener su marcha por completo.

Este 2025, el simulacro del 19S tendrá un hipotético sismo de 8.1 grados, por lo que todas las autoridades participarán y millones de personas en la capital deberán seguir las indicaciones, por precaución y para saber qué deben de hacer en una situación real.

Hora exacta del simulacro en la CDMX

Ha quedado establecido que el simulacro será a las 12:00 en punto, justo al mediodía, por lo que si tomas el metro durante esa hora, será mejor que consideres un pequeño retraso por el simulacro.

En las escuelas, en las empresas y de preferencia en todos los hogares de la capital se debe hacer caso a la alerta sísmica que sonará, actuando como si hubiera un terremoto real, manteniendo la calma y poniéndose en el lugar seguro más cercano.

El tiempo que se detendrá el Metro de la CDMX

Por su parte, el Metro tiene un protocolo muy específico en caso de un sismo. Cuando comience a sonar la alerta sísmica, los trenes avanzarán a la estación más cercana y ahí se detendrán por completo. Las puertas estarán abiertas, pero se pide a los usuarios mantener la calma y no descender ni subir a la unidad.

Las personas que se encuentren en los andenes deben de replegarse hacia las paredes y seguir todas las indicaciones del personal de seguridad. Una vez que termine el sismo y se haya verificado que no hubo daños, se restablecerá la energía en las vías. Con todo esto, se espera que el Metro se detenga completamente por al menos 3 minutos.

Aunque claro, el retraso podría ser mayor, considerando que debe haber coordinación en todas las líneas, por lo que se recomienda considerar que el Metro puede detenerse de 5 a 10 minutos durante todo el simulacro, para que las personas lo consideren en sus tiempos de trayecto.

