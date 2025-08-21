Así puedes consultar los resultados para cambio de secundaria o turno en CDMX

Este jueves 21 de agosto se publicaron los resultados para cambio de secundaria , así que si realizaste este trámite aquí te decimos cómo consultarlos.

En la página de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) se publicaron los resultados para el cambio de escuela secundaria o turno y es importante que los consultes pues el regreso a clases para el ciclo escolar 2025- 2026 comienza el próximo lunes 1 de septiembre.

Pasos para consultar cambio de secundaria en CDMX

Si aplicaste para cambiar de escuela secundaria o turno, en adn40 te decimos paso a paso cómo consultar los resultados.

Primero debes ingresar al siguiente enlace

Posteriormente elige la casilla “Resultados de asignación de cambios 1° de secundaria

Te redireccionará a la página “Consulta de asignación del ciclo escolar 2025-2026 Ciudad de México

Ingresa la Clave Única de Registro de Población (CURP) o Clave Provisional del alumno

Ingresa la opción de Preinscripción (OP)

Ingresa el folio y da buscar

Te arrojará los resultados donde conocerás la escuela secundaria o turno donde se quedó tu hijo

¿Qué hacer si perdí el folio OP o es comprobante de inscripción?

En caso de no contar con el comprobante de preinscripción, estos son los pasos para recuperarlo:

Ingresa al siguiente link

Escribe la CURP del estudiante

Pon el nombre de la calle que diste como dirección del aspirante al realizar la preinscripción

Ingresa el correo electrónico que diste en la preinscripción

Da clic en la opción “Buscar”

¿Qué hacer si no aceptaron mi cambio de secundaria?

En caso de que la respuesta a la Solicitud de cambio no sea aceptada se respetará tu lugar en la escuela asignada originalmente. Mientras que si te aceptaron la Solicitud de cambio perderás el lugar de la asignación original.

¿Cómo consultar los resultados de preinscripciones extemporáneas para secundaria?

Para consultar estos resultados deberás:

Ingresar al siguiente link

Te redireccionará a la página “Consulta de asignación del ciclo escolar 2025-2025 Ciudad de México”

Ingresa el CURP o Clave Provisional del alumno

Ingresa la opción de Preinscripción

Ingresa el folio

