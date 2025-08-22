Marcha lenta en 4 líneas del Metro CDMX por lluvias; Metrobús con cierres hoy 22 de agosto

Durante la mañana de hoy viernes 22 de agosto de 2025, las líneas del Metro 3, 5, 8, 9 y B registran lenta marcha debido a las lluvias, además, el Metrobús tiene cierre de una estación y aglomeraciones por ello, se recomienda a los usuarios tomar previsiones; conoce aquí cómo va el avance en el transporte público en la CDMX.

Líneas del Metro CDMX con retrasos y aglomeraciones

Usuarios reportan que en la línea A hay retrasos y aglomeraciones, los trenes tardan en pasar hasta 10 minutos. En la estación Pantitlán hay retrasos de hasta 20 minutos.

Por otro lado en la línea 3 hay retrasos de 20 minutos, el tren en Indios Verdes esta tardando en salir de la estación. El recorrido de Indios Verdes a 18 de Marzo es de 20 minutos.

La línea 2 también reporta retrasos de alrededor de 10 minutos.

¿Cómo va el avance del Metrobús CDMX?

En el Metrobús no hay servicio en Instituto Politécnico Nacional con dirección a Villa de Aragón en la línea 6 por obstrucción de carril. Además, se registran aglomeraciones en la estación Tepalcates de la línea 2. En la línea 1 hay aglomeraciones en Indios Verdes.

Horario del Metro y Metrobús CDMX

El Metro y Metrobús CDMX brindan servicio todos los días en diferentes horarios :

Metro

Lunes a sábado de las 05:00 a las 00:00 horas

Sábados de las 06:00 a las 00:00 horas Domingos y días festivos de las 07:00 a las 00:00 horas

Metrobús

Lunes a sábado de las 04:30 a las 00:00 horas

Domingos y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas

¿Qué es la dosificación de usuarios?

En el Metro es muy común que en ciertas horas haya aglomeraciones, por ello, se implementa la dosificación de usuarios que consiste en limitar el acceso a la estación hasta que se despeje.

Esto con el objetivo de no poner en riesgo a las personas que se encuentran esperando el convoy cerca de la línea amarilla, una vez que va disminuyendo el número de usuarios el acceso se va ampliando.

