Porque ellos también lo sufren; recomendaciones para el cuidado de mascotas durante un sismo

Contar con un collar bien colocado, una mochila de emergencia y correa a la mano, puede marcar una importante diferencia en el cuidado de una mascota en medio de un sismo o desastre natural, pues estas recomendaciones son las esenciales que marcan compañías especializadas como Nupec.

Fue a través de su blog oficial que la compañía antes mencionada destacó que en caso de un terremoto o cualquier otro desastre natural, las recomendaciones más importantes que deben seguir las personas son el contar con una correa siempre a la mano, así como un collar con el nombre del animal y al menos dos números de contacto de sus cuidadores.

Alertan por robo de perros en Tampico; extorsionan a los dueños [VIDEO] En Tampico se tiene el reporte de que entre 20 y 30 perros han sido robados en parques y patios de casas; los delincuentes extorsionan a los dueños.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Recomendaciones para el cuidado de mascotas durante un sismo

Más allá de los dos puntos antes señalados, también se recomienda contar con un espacio designado con los artículos de las mascotas , esto con la finalidad de poderlos ubicar de manera más sencilla al momento en el que ocurra una emergencia.

De igual forma, se sugiere a las y los cuidadores de mascotas tener a la mano el carnet de vacunación del gato, perro o animal de compañía con el que cuenten, esto en caso de requerir algún tipo de procedimiento veterinario tras la emergencia.

¿Qué debe tener una mochila de emergencias de una mascota en caso de sismo?

Nupec señala que dentro de una mochila de emergencias para mascotas , las y los cuidadores deben tener en mente contar con los siguientes artículos destacados como esenciales:

Una botella de agua

Alimento al menos para tres días

Premios y juguetes para desestresar al animal

Medicamentos (en caso de ser necesarios)

Carnet de vacunación

Es importante mencionar que se destaca que las y los cuidadores de mascotas deben tener en cuenta contar con una transportadora, esto con la finalidad de poder realizar traslados más sencillos en caso de ser necesario.

¿Cómo tranquilizar a un perro o gato durante la alerta sísmica?

De acuerdo con las recomendaciones de cuidado animal, en caso de un sismo lo más importante para relajar a las mascotas es hablar en tono suave y acariciar en la zona del lomo y el pecho al ejemplar, esto para brindar tranquilidad en todo momento.

Aplicación para encontrar mascotas perdidas

Vale la pena mencionar que hoy en día existen aplicaciones como Weepac App, la cual ayuda a localizar a las mascotas que suelen perderse en este tipo de desastres y emergencias.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.