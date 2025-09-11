Esto se sabe del chofer de la pipa que explotó en Iztapalapa

El chofer de la pipa que explotó en Iztapalapa se encuentra en estado grave, de acuerdo con los últimos reportes y se encuentra en el Hospital Magdalena de las Salinas, después de ser transferido del Estado de México.

La tragedia ocurrida ayer 10 de septiembre en el Puente de la Concordia ha dejado hasta el momenro 5 personas muertas y al menos 90 personas heridas, muchas de ellas de gravedad, debido a que registran quemaduras en un gran porcentaje de su cuerpo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué se sabe del chofer de la pipa que explotó?

El jefe de la policía capitalina Pablo Vázquez Camacho informó que se identificó al chofer de la unidad de Gas LP y es empleado de la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza. Destacó que el hombre llegó con vida al hospital, pero estaba muy grave.

En la lista dada a conocer por el Gobierno de la Ciudad de México se detalló que el chofer se llama Soto Munguía Fernando y que tiene 53 años. El 90% de su cuerpo registra quemaduras, lo que indica que su estado es sumamente grave.

Personas que han sido dadas de alta tras la explosión de pipa en Iztapalapa

Al menos 10 personas han sido dadas de alta tras la explosión de una pipa en Iztapalapa, tras presentar mejorías en su estado de salud durante su internamiento en los hospitales.

Familiares de víctimas esperan afuera de los hospitales

Familiares de la señora Alicia Matías, checadora de microbuses que protegió su nieta de las llamas, están en espera de información de los médicos afuera del Hospital General Regional 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

⚠️ ¡IMÁGENES SENSIBLES! ⚠️



⚫ Alicia, de 49 años, se convirtió en escudo humano para salvar a su nieta de 2 años durante la explosión en el Puente de la Concordia. Con quemaduras en el 98% de su cuerpo, la señora lucha por su vida pic.twitter.com/OLNRoGMLhX — adn40 (@adn40) September 11, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.