“Te aviso, te anuncio” que no habrá Shakira en el Zócalo; Gobierno de CDMX desmiente concierto

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México desmintió la información que circuló en redes sociales sobre un supuesto concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino.

En una “tarjeta informativa” publicada este 22 de agosto, la dependencia precisó que no existe ningún concierto masivo de entrada libre con la artista y recordó que sus canales oficiales son la vía para confirmar eventos culturales organizados por el Gobierno capitalino.

“Se trata de una noticia falsa y no se tiene programado ningún concierto masivo de entrada libre en la Ciudad de México con dicha artista”, se pudo leer.

México!! Ya estoy en casa! Esta noche nos vemos!

Qué les parece si traen globos sin helio, de colores que nos representen a todos para Waka?

Porque esta noche y siempre somos uno! 🎈🎈🎈🎈🎈🎈 #LMYNLWorldTourTijuana pic.twitter.com/AJftcFms9G — Shakira (@shakira) August 11, 2025

Shakira se presentará en el Estadio GNP durante agosto

Aunque el show gratuito es falso, Shakira sí tiene conciertos oficiales en la capital como parte de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour .

Las próximas fechas en Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros son:



Martes 26 de agosto

Miércoles 27 de agosto

Viernes 29 de agosto

Sábado 30 de agosto

Jueves 18 de septiembre

La Loba rompe récords en México con su nueva gira

Estos conciertos forman parte de la segunda vuelta de su gira por México y se venden exclusivamente mediante canales oficiales.

Shakira ya ofreció una primera serie de conciertos en CDMX durante el pasado mes de marzo, también en el Estadio GNP Seguros.

Shakira se presentó en el Zócalo de CDMX en 2007

Conviene recordar que Shakira ofreció un concierto gratuito en el Zócalo el 27 de mayo de 2007, cuando congregó a cientos de miles de asistentes.

Ese antecedente, sin embargo, no implica que exista algo similar en 2025; recuerda que cualquier anuncio de ese tipo se comunicaría por los canales oficiales del Gobierno capitalino.

