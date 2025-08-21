Colonias que se han convertido en las que más plusvalía tienen en CDMX
El panorama inmobiliario ha experimentado cambios notables, las personas interesadas en comprar o rentar se encontrarán con un mercado en constante movimiento.
La Ciudad de México (CDMX) es una de las urbes más grandes y pobladas del mundo . Polanco no es la única zona en la que conviene comprar una propiedad. Hay cambios importantes en precios, demanda y oferta.
El panorama inmobiliario ha experimentado cambios notables este final de año: varios lugares que hasta hace poco se consideraban zonas intermedias están escalando posiciones en los rankings de plusvalía.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Cómo será comprar un departamento en el segundo semestre de 2025?
Las personas interesadas en comprar o rentar se encontrarán con un mercado en constante movimiento, sobre todo en zonas céntricas y bien conectadas con áreas laborales y de servicios.
Según datos de Propiedades.com, se prevé un aumento mensual del 10 % en la demanda de renta y cerca del 15 % en compraventa en comparación con el semestre anterior, impulsado principalmente por la formación de nuevos hogares y el creciente número de jóvenes que buscan independizarse.
Estos son los derechos que tienes sobre la banqueta de tu casa; ley aclara si es parte de tu propiedad privada
En México, es habitual ver a personas modificar la banqueta frente a sus hogares, ¿realmente tienen propiedad sobre ese espacio? Esto dice la ley sobre su uso.
Zonas con mayor valorización
Las alcaldías con mayor dinamismo inmobiliario siguen siendo las ubicadas en el corazón de la ciudad: Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde se proyectan aumentos de plusvalía que van del 6% a más del 22%.
En el segmento de casas, colonias como Doctores, Xoco, Mixcoac, San Juan e Hipódromo registran los mayores incrementos, con variaciones de doble dígito. En contraste, Ampliación Granada podría experimentar una ligera baja cercana al 1%.
Respecto a departamentos, Bosque de Chapultepec I se posiciona como una de las zonas con mejor rendimiento, con un crecimiento cercano al 10 %. Por su parte, Polanco III, Polanco V y Ampliación Granada presentan incrementos moderados entre 0.2 % y 1.6 %. En sentido opuesto, Hipódromo Condesa podría enfrentar una caída de casi 2 % en su valor.
Demanda por colonias
Las colonias tradicionales y con buena conectividad seguirán atrayendo mayor atención tanto de compradores como de inquilinos. Ampliación Granada, en particular, registrará un crecimiento del 10 % en renta y 11 % en venta.
La plusvalía en estas colonias se ve impulsada por factores clave como el desarrollo inmobiliario constante, acceso a vías principales, así como la oferta cultural y de servicios que responden a las necesidades de distintos perfiles, desde jóvenes profesionales hasta familias.
La costosa multa por invadir propiedad privada en México 2025 y cómo saber si un terreno o casa tiene dueño
En México, invadir una propiedad privada es un delito grave que puede acarrear sanciones económicas y penales; checa los detalles.
Zonas emergentes
En el Estado de México, la demanda creceráa 3% en renta y 11% en venta. Guadalajara muestra caída de 17% en renta, y Mérida un alza de 15% en ventas respecto al semestre previo.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.