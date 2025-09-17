Fiscalía pide apoyo para identificar a 2 víctimas de la explosión en la Concordia; suman una semana como desconocidos

A cerca de una semana de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa la fiscal general de la Ciudad de México (CDMX), Bertha Alcalde, dio a conocer que dos de las víctimas se mantienen en calidad de desconocidas en hospitales capitalinos.

Fue durante una conferencia de prensa de la Jefa de Gobierno Clara Brugada y su gabinete de seguridad, que se dio a conocer que una de las dos personas no identificadas se mantiene en estado crítico de salud, mientras que la segunda perdió la vida derivado de las lesiones de la explosión.

¿Quiénes son las dos personas aún sin identificar tras explosión en el Puente de la Concordia?

De acuerdo con la información emitida por las autoridades capitalinas, la víctima que perdió la vida y aún no ha sido identificada cuenta con un nombre probable de Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández, el cual llegó al hospital sin ropa y sin identificaciones.

Por su parte, la víctima que se encuentra en estado crítico de salud es una mujer de entre 15 y 25 años de edad y la cual podría responder al nombre de Jovanna. Se señaló que la joven se encuentra internada en el Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”.

Rasgos de las víctimas de la explosión aún sin identificar

Más allá de los nombres a los cuales podrían responder estas víctimas de la explosión en el Puente de la Concordia, es importante mencionar que se dieron a conocer los rasgos físicos de cada uno de ellos.

Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández: Varón de entre 40 y 50 años de edad, 1.64 metros de altura, cabello castaño corto, piel morena claro, nariz aguileña y de complexión mediana

Jovanna: Mujer de entre 15 y 25 años de edad, cicatriz vertical tipo cesárea y cuatro tatuajes (uno con corazón atravesado por una rosa color negro en la espalda baja; otro con forma de pulsera en letras manuscritas; pulsera de corazones en el tobillo izquierdo).

Números de contacto de las autoridades que atienden el caso

La fiscal de la Ciudad de México informó que las personas que puedan contar con información que ayude a la localización de los familiares de las víctimas , se pueden comunicar al número 55 53 45 50 80 para brindar los datos.

Es importante señalar que se informó que próximamente se emitirán dos boletines en los que se brinde toda la información sobre estas dos personas, las cuales no han podido ser identificadas.

¿Cuántas víctimas van de la explosión en el Puente de la Concordia?

Hasta este miércoles 17 de septiembre, suman un total de 20 muertos y 31 lesionados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia de la alcaldía Iztapalapa.

