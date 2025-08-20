Certificado médico GRATIS: Puntos de CDMX que lo entregan para el regreso a clases 2025 de la SEP

El regreso a clases 2025 de la SEP está a la vuelta de la esquina, millones de alumnos iniciarán un nuevo ciclo escolar a partir del lunes 1 de septiembre y para poderse inscribir a esta nueva etapa en su vida educativa los padres de familia deben cumplir con el requisito del certificado médico y en CDMX existen varios puntos dentro de las alcaldías donde este trámite es gratuito y aquí te contamos cuáles son para que lo obtengas lo antes posible.

Cabe mencionar que diversos planteles de educación básica han iniciado ya su proceso de inscripción para el ciclo escolar 2025 - 2026 de la SEP y uno de los requisitos principales para poder cumplir con el trámite es el certificado médico, mismo que se puede obtener con un doctor particular o en los puntos que te vamos a enlistar en esta nota.

Alcaldías de la CDMX para tramitar certificado médico GRATIS

No en todas las alcaldías de la CDMX se puede tramitar de forma gratuita el certificado médico, pero si hay algunas en las que puedes obtenerlo y de forma sencilla además:

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Iztapalapa

Puntos de entrega de certificado médico gratis en Iztapalapa

La entrega de certificados médicos gratuitos en la alcaldía Iztapalapa se llevará a cabo en la Feria de Regreso a Clases que se lleva a cabo desde el pasado 19 de agosto de 2025:

Puntos de entrega de certificado médico gratis en la Gustavo A. Madero

Los puntos de certificado médico gratis en la Gustavo A. Madero son:

Clínica Dental y Dispensario Médico Tlacos (Av. Tlacos s/n, Col. Fernando Casas Alemán)

Clínica Médica Dental Progreso Nacional (Av. Río de los Remedios, Col. Ampliación Progreso Nacional)

Clínica Médica y Odontológica San Juan de Aragón (Av. 535 esquina 508, Unidad Habitacional San Juan de Aragón 1a Sección)

Clínica Médica y Odontológica Cuautepec (Av. 18 de Marzo, Col. Loma La Palma)

Clínica Médica Dental Loreto Fabela (Av. José Loreto Fabela 416, 7a Sección de San Juan de Aragón)

Servicio de Medicina Preventiva en la alcaldía (esquina 5 de Febrero y Vicente Villada, Col. Villa Gustavo A. Madero) Estos puntos ofrecerán este servicio hasta el martes 2 de septiembre.



Puntos de entrega de certificado médico gratis en la Magdalena Contreras

En esta alcaldía ya sólo puedes asistir este 20 de agosto de 2025, ya que las jornadas comenzaron desde el 13 de agosto en estos puntos:

Canchas de fútbol “Higuera” (Higuera 20, Col. Las Cruces)

Explanada de la alcaldía (Av. Álvaro Obregón 20, Col. Barranca Seca)

Explanada San Nicolás Totolapan (Kiosko del Pueblo)

¿Qué es el certificado médico?

El certificado médico escolar es una herramienta clave para el bienestar de tu hijo en la escuela. Piensa en él como un pase de salud que le permite a los maestros entender las necesidades de tu pequeño, sobre todo si hay que considerar alguna precaución especial durante las clases de educación física. Aunque no todas las escuelas lo exigen, es un requisito común al inicio del ciclo escolar en muchas instituciones de educación básica.

