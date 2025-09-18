Ciudad que Cuida a Quien Cuida, el nuevo programa en la CDMX que da hasta 2 mil pesos a beneficiarios

Oficialmente la capital de la República Mexicana puso en marcha el nuevo programa social llamado “Ciudad que Cuida a Quien Cuida”, el cual tiene como objetivo apoyar a mujeres y hombres que se dedican a la labor de atender las primeras necesidades de personas en vulnerabilidad.

De acuerdo con Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), este nuevo programa se encargará de apoyar económicamente a las personas registradas, además de que se destacó que el 85% de los beneficiarios serán mujeres.

¿Quiénes pueden ingresar al programa Cuida a Quien Cuida?

Serán las personas que se dediquen a la tarea de los cuidados, quienes podrán solicitar su ingreso a este nuevo programa social en la capital de la República Mexicana, esto como parte de la implementación del sistema Público de Cuidados que marca la Constitución de la CDMX.

En especial, se indicó, se busca beneficiar a los sujetos cuidadores de personas con alta dependencia de atenciones, esto con la finalidad de reconocer la labor que realizan día a día a pesar de las condiciones en las que se puedan encontrar.

¿Cuánto dinero da el programa Cuida a Quien Cuida?

El apoyo del programa Ciudad que Cuida a Quien Cuida estará otorgando un total de 2 mil pesos bimestrales a las personas que se dedican a atender las necesidades de aquellos en estado de vulnerabilidad por condiciones médicas y demás.

Más allá del apoyo económico, se señaló que las y los beneficiarios podrán acceder a talleres informativos, así como a actividades culturales, deportivas y educativas dentro de la misma Ciudad de México sin costo alguno.

Tenemos el compromiso de construir una ciudad cuidadora y cuando decimos eso, significa construir una ciudad donde el trabajo de los cuidados sea redistribuido en las familias entre mujeres y hombres, con el sector privado y con el gobierno -señaló Clara Brugada.

¿Cuándo inició el nuevo programa social en la CDMX?

Es importante mencionar que el programa antes mencionado arrancó oficialmente el pasado miércoles 17 de septiembre, esto con la entrega de los 2 mil pesos a mil trabajadores de esta rama de atención a las personas necesitadas.

En la Ciudad de México construimos un #SistemaPúblicoDeCuidados que brinda servicios gratuitos y al alcance de todas y todos. Porque la salud y la atención digna no son un privilegio, sino un derecho que garantiza justicia social. pic.twitter.com/ygmoZw1OQD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 18, 2025

¿Cómo registrarse al programa Cuida a Quien Cuida?

Es importante señalar que el registro se puede realizar a través de los diferentes canales de la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México, esto a través de sus canales y plataformas oficiales.

