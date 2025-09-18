inklusion.png Sitio accesible
Revelan nuevo video de la explosión de la pipa de Gas LP en CDMX; iba de Tuxpan a la alcaldía Tláhuac

Nuevo video revela segundos de la explosión de la pipa de Gas LP en CDMX. Volcó en curva de Puente de la Concordia con 49 mil litros que causaron 21 muertos.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • El 10 de septiembre, una pipa con 49 mil 500 litros de gas LP se volcó en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.
  • Esto liberó una nube tóxica que se expandió 180 metros y detonó un incendio masivo, dejando al menos 21 fallecidos y decenas de heridos graves.
  • La ruta de la pipa iba desde Tuxpan, Veracruz a la alcaldía Tláhuac, CDMX; para descargar.
  • Aunque se aseguró que el chofer Fernando Soto perdió el control en una curva con pendiente positiva un nuevo video de la explosión muestran a la pipa circulando a velocidad moderada antes de chocar.
  • Tras los dos impactos en el muro de contención, se fracturó el tanque y con ello se desmintió parcialmente el exceso de velocidad reportada inicialmente por la Fiscalía de la CDMX.
  • La FGJCDMX mantiene abierta la causa penal por homicidio y lesiones culposas, pese a la muerte del conductor; peritajes analizan el estado mecánico de la pipa y seguros vencidos de la empresa, mientras se ofrece apoyo de 50 mil pesos a familias de víctimas.
