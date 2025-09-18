¡Aguacate, mazapán o mojito! Las paleterías que vende todos los sabores que jamás imaginaste

Si bien las paletas de hielo se antojan cuando hace mucho calor y el clima es abrumador, seguro en cualquier momento de agradará esta propuesta, ya que existen una serie de paleterías que venden de todos los sabores que nunca te habrías imaginado y seguro tienes una cerca de tu casa.

Es cierto que las paletas tradicionales tiene una serie de sabores muy variados, de leche y de agua, refrescantes como el limón, la guanábana o la piña y deliciosas de fresas con crema, de chocolate o napolitana. Pero este sitio se los lleva a todos en cuanto al número de posibilidades y gustos.

Se trata de una paletería llamada Sueños Guajiros que tiene varias ubicaciones tanto en Ciudad de México como en el Estado de México para poder disfrutar sin salir tan lejos.

¿De qué sabores tienen las paleterías Sueños Guajiros?

Entre los sabores de las paletas hay de Aguacate, algodón de azúcar, panditas, Coca-Cola,, Amareto, elote con queso, queso taro, capuchino, conga, margarita, michelada, mojito, mezcal, horchata, kiwi, entre otros.

Algunos son muy extraños como el ron con pasas o el tiramisú, pero en este tipo de experiencias lo que conviene es que te atrevas a probar el más extraño y poner a prueba tu paladar.

¿Dónde se encuentran ubicadas las paleterías de sabores?

Existen varias ubicaciones de las paleterías que son las siguientes:

C. Escalerillas 207, Metropolitana 3ra Secc, 57750 Cdad. Nezahualcóyotl, Méx.

Av. Canal Nacional 2054C, Valle del Sur, Iztapalapa, 09819 Ciudad de México, CDMX

Regina 54, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, CDMX

Av. de Las Torres 20, Loc4 Ampliación, Tlalpan, 14250 Ciudad de México, CDMX

Cuauhtémoc 49, Toriello Guerra, Tlalpan, 14050 Ciudad de México, CDMX



