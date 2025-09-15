Bloqueos y manifestaciones afectarán calles de la CDMX en pleno 15 de septiembre

Los bloqueos en la Ciudad de México (CDMX) no se detendrán este 15 de septiembre y afectarán varias calles importantes con el objetivo de que el gobierno capitalino cumpla sus exigencias. Las vialidades que resultarán más perjudicadas serán Avenida Juárez y Calzada Ermita Iztapalapa, por lo que se llama a los conductores a salir con anticipación a su destino.

A las manifestaciones se sumarán los cierres que tendrá cada alcaldía con motivo de “El Grito” de Independencia, ya que miles de habitantes disfrutarán los conciertos y actividades que habrá en las explanadas.

Ciudadanos contra la gentrificación

A las 16:00 horas el grupo Ciudadanos en contra de la Gentrificación se manifestará en Palacio Nacional, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir la revocación de mandato de la titular del Poder Ejecutivo, debido al aumento de impuestos y a la deuda nacional, desaparición forzadas, feminicidios, censura de medios de comunicación, ecocidios y corrupción, además del colapso del sistema de salud.

Colectivo “La Comuna 4:20"

Desde las 12:00 horas, integrante del colectivo “La Comuna 4:20" se concentrarán en dos puntos específicos, que son:

Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico

Jardín Luis Pasteur, Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes Centro, colonia Tabacalera

Otros bloqueos este 15 de septiembre

A las 11:00 horas, la colectiva “Siwa Paz y Justicia” se manifestará en Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, que se ubica en Calzada Ermita Iztapalapa, alcaldía Iztapalapa.

se manifestará en Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, que se ubica en Calzada Ermita Iztapalapa, alcaldía Iztapalapa. Durante el día, integrantes del Frente Antigentrificación CDMX

Rodadas patrias en la CDMX

Bikers al Grito de Guerra “Hermanos sobre Ruedas” realizarán una rodada a las 18:00 horas de Soriana Híper Consulado, Avenida Río Consulado No. 2355, colonia Ampliación Simón Bolívar rumbo a San Juan del Río, Querétaro

realizarán una rodada a las 18:00 horas de Soriana Híper Consulado, Avenida Río Consulado No. 2355, colonia rumbo a San Juan del Río, Querétaro Viva México “Bike Life” realizará una rodada ciclista de Plaza Tlaxcoaque a rumbo por definir, en punto de las 17:00 horas



