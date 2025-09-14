Buscan a Noemí Isario García de 74 años; fue vista por última vez en la GAM

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) reportaron como persona desaparecida a la señora Noemí Isario García, de 74 años de edad, quien salió de su domicilio en la colonia Del Bosque, en la alcaldía Gustavo A. Madero y no regreso.

Si tienes alguna información que ayude a dar con el paradero de esta persona desaparecida en la GAM, sus familiares te lo van a agradecer enormemente.

Reportan a Noemi Isario García como persona desaparecida en la CDMX

La señora Noemí Isario García fue vista por última vez el pasado 13 de septiembre de 2025, desde entonces sus familiares desconocen su paradero .

Como señas particulares, la mujer mide 1.53 metros de estatura y usaba una blusa floreada blanca, pantalón negro de vestir y zapatos negros. También llevaba consigo una caja de regalo blanco con rosa.

FGJCDMX Familiares buscan a Noemí Isario García.

¿Cuánto tiempo se considera una persona desaparecida?

Si uno de tus familiares, amigos o vecinos en la CDMX está desaparecido, debes saber que no existe un plazo para reportar a una persona desaparecida en la capital del país. Por esta razón, debes hacerlo de inmediato en el momento en que tengas la sospecha de su ausencia, ya que las primeras horas son cruciales para su localización y las autoridades están obligadas a actuar rápidamente.

Para hacer el reporte de desaparición por escrito, las autoridades requieren que tengas a la mano la siguiente información: nombre completo, edad, fecha y lugar de la desaparición, así como sus características físicas (tatuajes, cicatrices, perforaciones) y la ropa que usaba.

¿Qué hago si una persona está desaparecida?

Si sospechas que una persona está desaparecida en la CDMX, no esperes 24, 48 o 72 horas, llama de inmediato al *0311 (Locatel) o al 911. También puedes realizar una búsqueda inicial en el portal de Locatel en CDMX para ver si la persona se encuentra bajo resguardo de alguna institución.

Si tienes alguna información acerca de la señora Noemí Isario Gracía puedes comunicarte al 55 5484 0430.

