Metro CDMX hoy: ¿Qué líneas presentan retrasos esta mañana del martes 19 de agosto?

Si vas a utilizar el Metro o el Metrobús hoy martes 19 de agosto te recomendamos que tomes previsiones pues hay afectaciones en varias líneas, conoce que estaciones son las que tienen retrasos y aglomeraciones.

Estado del servicio del Metro CDMX hoy

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el Metro CDMX registra retrasos y aglomeraciones en las líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.

Usuarios reportan retrasos en la línea 7 que va de Mixcoac a Barranca del Muerto.

En la línea 3 dirección CU también hay retrasos y aglomeraciones. Los trenes están tardando en pasar hasta 6 minutos. También se reporta que en la línea 8 en la estación Constitución hay retrasos.

Además, se reporta que en la línea B hay retrasos de varios minutos, el tren se queda detenido en las estaciones.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?

De acuerdo con el sitio web del Metrobús CDMX, todas las líneas operan con normalidad y sin inconvenientes; sin embargo, usuarios señalan aglomeraciones en la línea 1 y 2.

Las estaciones más afectadas son Tepalcates , Tacubaya e Indios Verdes.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Para viajar seguro en el Metro CDMX se recomienda lo siguiente:

No obstruir el paso

Sujetarse del pasamanos

Tomar a los menores de la mano

No sentarse ni obstruir las escaleras

No rebasar la línea amarilla

No sentarse en el piso

Esperar el tren en el punto más libre del andén

¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús en CDMX?

El Metro y Metrobús CDMX brindan servicio todos los días en los siguientes horarios:

Metro: lunes a viernes de las 05:00 a las 00:00 horas, sábado de las 06:00 a las 00:00 horas y domingos y días festivos de las 07:00 a las 00:00 horas.

Metrobús: de lunes a sábado de las 04:30 a las 00:00 horas, domingos y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

Es muy importante que antes de salir de casa, consultes el estado del servicio del transporte público, pero también de las manifestaciones que habrá en la CDMX, en el siguiente enlace puedes saber a qué hora y dónde habrá bloqueos hoy.

