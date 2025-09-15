Metro de la CDMX hoy: 4 líneas sin estaciones, con retrasos y aglomeraciones; implementan servicio provisional

El Metro de la CDMX hoy 15 de septiembre reporta retrasos en las principales líneas y cierre de estaciones por mantenimiento y emergencias. La Línea A funciona solo de Pantitlán a Guelatao debido a inundaciones en el tramo hacia Santa Marta, mientras que en la Línea 1 no hay servicio entre Observatorio y Juanacatlán. Además, la Línea 2 mantiene cerrada la estación Zócalo/Tenochtitlan y la Línea 3 registra tiempos de espera de más de 20 minutos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?

A pesar de las fallas, líneas como la 4, 5, 7, 8, 9 y 12 ofrecen servicio regular. Sin embargo, usuarios han reportado retrasos menores en estaciones de la Línea B y Línea 6. Ante los cortes, el RTP y transportes alternos apoyan la movilidad en zonas más afectadas.

¿Qué pasó en la Línea A hoy 15 de septiembre?

La Línea A del Metro CDMX hoy 15 de septiembre funciona de manera provisional entre Pantitlán y Guelatao. El resto del tramo, hasta Santa Marta, sigue fuera de servicio por inundaciones severas en el municipio de La Paz. Se identificaron dos puntos críticos con más de un metro de agua, lo que impide restablecer la operación completa.

🔴 Informe

Línea A, 02:30 hrs.



Se identifican dos puntos críticos de inundación en el tramo Santa Marta – Los Reyes.

1.- 250 metros afectados con 1 m de altura de agua, con actividad de desasolve y trabajando para restablecer el servicio.

2.- 600 metros afectados con 1.7 m de… pic.twitter.com/IXzy95rMti — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 15, 2025

Personal del Metro trabaja con bombas de desagüe, pero el exceso de basura y la negativa de vecinos a permitir el achique complican el avance. Como apoyo, el RTP mantiene servicio gratuito de Guelatao a Santa Marta.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?

El Metrobús CDMX también enfrenta afectaciones este 15 de septiembre. En la Línea 4 no hay servicio entre Museo San Carlos y Delegación Cuauhtémoc. En la Línea 6 permanecen cerradas De los Misterios y Hospital Infantil La Villa, y en la Línea 7 no opera De los Misterios ni Gustavo A. Madero.

Los retrasos del Metrobús CDMX hoy afectan principalmente a pasajeros que buscan alternativas ante la saturación del Metro.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Las autoridades recomiendan salir con anticipación, usar rutas alternas como Trolebús o Metrobús y estar atentos a los avisos oficiales del @MetroCDMX y @RTP_CiudadDeMex. Además, sugieren evitar estaciones como Pantitlán y Tacuba en horas pico debido a la alta afluencia.

¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús en CDMX?

Hoy, 15 de septiembre de 2025, el horario del Metro es de 07:00 a 24:00 horas por ser día festivo. El Metrobús opera de 04:30 a 00:00 horas en la mayoría de sus líneas. Se prevé que el 16 de septiembre se mantenga el mismo horario por el desfile cívico.

¿Qué estaciones del Metro están cerradas?

Al corte de este 15 de septiembre, permanecen sin servicio:



Línea 1: Observatorio a Juanacatlán

Línea 2: Zócalo/Tenochtitlan

Línea A: Guelatao a Santa Marta

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

La SSC-CDMX informó sobre varias concentraciones: colectivos feministas en Santa Martha Acatitla, grupos cannábicos en Iztapalapa y marchas contra la gentrificación en el Centro Histórico.

También habrá eventos masivos en el Zócalo por el Grito de Independencia y rodadas en Reforma y Garibaldi.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos