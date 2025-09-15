¿El Hoy No Circula también aplica este lunes 15 de septiembre? Esto dicen las autoridades

Para mala fortuna de miles de conductores, el Hoy No Circula seguirá aplicándose con normalidad este 15 de septiembre en México, ya que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que el programa no considera ningún día feriado para dejar de aplicar.

Se reitera que es exclusivamente los días domingos cuando no aplica el Hoy No Circula en la Ciudad de México y en el Estado de México. De ahí en fuera, los conductores están obligados a cumplir con lo estipulado para regular la calidad del aire en el Valle de México.

Los autos afectados por el Hoy No Circula este 15 de septiembre

Es así que el programa indica que todos los autos que no podrán salir de casa, son todos aquellos con las siguientes características:

Holograma 1 y 2

Engomado Amarillo

Terminación de placas 5 y 6



Recordando que el programa se encuentra activo desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche, por lo que será muy complicado evadir a las autoridades.

¿Qué pasa si no cumples con el Hoy No Circula?

Para este año, las autoridades establecieron que la multa será de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida Actualizada), por lo que, en el peor de los casos, las personas tendrían que pagar $3394 pesos por no cumplir con el programa del Hoy No Circula .

Sin mencionar que también hay una gran posibilidad de que, según sea el caso, el auto tenga que ser enviado directamente al corralón, lo que implicaría un enorme gasto extra para el conductor afectado.

Los policías que te pueden multar por el Hoy No Circula

Es importante aclarar que no todos los policías pueden detenerte y ponerte una infracción por el Hoy No Circula . Al menos en la Ciudad de México, son únicamente los policías de tránsito los que pueden detener y multar a las personas que no respeten el programa.

Asimismo, las patrullas ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) también pueden vigilar el cumplimiento del Hoy No Circula y pedir a la policía de tránsito que levante la multa correspondiente.

