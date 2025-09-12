¡Evita llegar tarde! Metro CDMX modifica su horario para este próximo 15 y 16 de septiembre

Por motivos de las fiestas patrias de este próximo 16 de septiembre de 2025, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció que contará con horarios especiales en todas sus líneas, lo cual podría generar severas afectaciones en los traslados de miles de usuarios capitalinos.

Fue a través de sus redes sociales oficiales, que las autoridades del Metro dieron a conocer que para este martes 16 de septiembre el horario de apertura será a las 07:00 de la mañana mientras que el cierre se dará a las 24:00 horas.

Pese a ello, es importante mencionar que ese mismo martes también aplicará el programa “tu bici viaja en Metro”, esto con la finalidad de apoyar a los usuarios de este transporte público de la CDMX.

inicia Operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX por las fiestas patrias [VIDEO] Las autoridades capitalinas realizarán un operativo en las 195 estaciones del Metro CDMX para evitar la compra-venta y transportación de cohetes del 9 al 17 de septiembre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuál será el horario del Metro CDMX el lunes 15 de septiembre?

En cuanto al lunes 15 de septiembre, el Metro capitalino no ha dado a conocer si se modificará la apertura y cierre, por lo que hasta el momento se mantienen los horarios de 05:00 a 24:00 horas en todas las líneas de este servicio de transporte.

Vale la pena mencionar que con esto, también queda descartado el programa “tu bici viaja en Metro”, por lo cual se deben tomar las previsiones correspondientes entre las y los usuarios.

#TarjetaInformativa El Metro informa que el horario de servicio para el próximo martes 16 de septiembre será de día festivo de 07 a 24 horas. pic.twitter.com/4GJj5azbqi — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 12, 2025

Estación de la Línea 2 del Metro CDMX se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso

Más allá de la modificación de la apertura y cierre del Metro CDMX este próximo 16 de septiembre, se dio a conocer que la estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2 permanecerá cerrada desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso.

Esto se debe a las celebraciones por el Día de la Independencia que se estarán realizando en la plancha del Zócalo capitalino, lugar que espera la asistencia de miles de personas.

Alternativas para llegar al Zócalo de la CDMX en transporte público

Algunas de las alternativas para llegar al Centro Histórico de la CDMX por el cierre de la estación Zócalo de la Línea 2, son las estaciones Pino Suárez, Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán.

Es importante mencionar que al descender en estas estaciones, las y los usuarios deberán caminar por varios metros para llegar hasta la zona del Zócalo de CDMX en donde se harán las celebraciones correspondientes.

Horario del Metrobús CDMX este 16 de septiembre

Vale la pena mencionar que el Metrobús CDMX no contará con modificaciones en sus horarios, por lo cual la apertura y cierre se mantienen de 05:00 a 24:00 horas.

Pese a ello, se prevén cierres en algunas estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 por el desfile que se llevará a cabo en la plancha del Zócalo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.