inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Ciudad
Video

Perrita embarazada sobrevive a explosión de pipa en Iztapalapa: Cereza lucha por salvar a sus 5 cachorros

La perrita Cereza, que estaba embarazada, fue sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa. Ahora lucha por su vida tras cesárea de emergencia.

Compartir:
Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • La perrita embarazada Cereza fue rescatada desorientada y con quemaduras graves tras la explosión de la pipa de gas en Puente de la Concordia, Iztapalapa, por la organización Huellitas, amor sin fronteras, que la llevó de urgencia a una clínica veterinaria para salvarla y a sus cachorros prematuros en medio del caos que dejó heridos y fallecidos.
  • Debido a sufrimiento fetal y su estado crítico con anemia y desnutrición, la perrita Cereza fue sometida a una cesárea urgente donde nacieron 5 cachorros prematuros, un procedimiento vital realizado por veterinarios que evitó lo peor en esta historia de resiliencia animal.
  • Tras la explosión, Cereza presenta quemaduras severas en el cuerpo, vendajes para prevenir infecciones y posibles fracturas internas, mientras lucha por recuperarse en cuidados intensivos junto a sus cachorros, con la organización Huellitas solicitando donativos para cirugías adicionales en esta perrita mestiza.
  • Los 5 cachorros de la perrita Cereza enfrentan complicaciones por bajo peso y maduración incompleta, recibiendo alimentación asistida ya que Cereza, debilitada por quemaduras y anemia, no puede amamantarlos aún en su recuperación.
  • La organización Huellitas, amor sin fronteras, dirigida por Ana Silvia Díaz, llama a donaciones para cubrir gastos médicos de la perrita y sus cachorros en estado delicado, destacando su fuerza como símbolo de esperanza en medio de la tragedia que afectó a animales y personas.
CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!