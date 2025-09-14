Perrita embarazada sobrevive a explosión de pipa en Iztapalapa: Cereza lucha por salvar a sus 5 cachorros

La perrita embarazada Cereza fue rescatada desorientada y con quemaduras graves tras la explosión de la pipa de gas en Puente de la Concordia, Iztapalapa, por la organización Huellitas, amor sin fronteras, que la llevó de urgencia a una clínica veterinaria para salvarla y a sus cachorros prematuros en medio del caos que dejó heridos y fallecidos.
Debido a sufrimiento fetal y su estado crítico con anemia y desnutrición, la perrita Cereza fue sometida a una cesárea urgente donde nacieron 5 cachorros prematuros, un procedimiento vital realizado por veterinarios que evitó lo peor en esta historia de resiliencia animal.
Tras la explosión, Cereza presenta quemaduras severas en el cuerpo, vendajes para prevenir infecciones y posibles fracturas internas, mientras lucha por recuperarse en cuidados intensivos junto a sus cachorros, con la organización Huellitas solicitando donativos para cirugías adicionales en esta perrita mestiza.
Los 5 cachorros de la perrita Cereza enfrentan complicaciones por bajo peso y maduración incompleta, recibiendo alimentación asistida ya que Cereza, debilitada por quemaduras y anemia, no puede amamantarlos aún en su recuperación.
La organización Huellitas, amor sin fronteras, dirigida por Ana Silvia Díaz, llama a donaciones para cubrir gastos médicos de la perrita y sus cachorros en estado delicado, destacando su fuerza como símbolo de esperanza en medio de la tragedia que afectó a animales y personas.