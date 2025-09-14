Familiares y amigos despiden a la abuelita heroína de Iztapalapa en conmovedor velorio

Con mariachis y coronas de flores, familiares y amigos le dieron el último adiós a la señora Alicia Matías, que fue llamada la abuelita heroína de Iztapalapa, luego de que salvó a su nieta de solo dos años de la explosión de la pipa de gas LP en el puente La Concordia. La mujer de 49 años de edad sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo, por lo que falleció, el pasado viernes 12 de septiembre, tras dos días de luchar por su vida en el Hospital Magdalena Contreras.

