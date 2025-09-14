Último adiós a la abuelita heroína; así lucha por su vida la niña que rescató de la explosión de pipa de gas

Este domingo 14 de septiembre se realizó el conmovedor velorio de la mujer conocida como la abuelita heroína de Iztapalapa , luego de que perdió la vida por las severas quemaduras que sufrió tras cubrir con su cuerpo a su pequeña nieta durante la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia.

Familiares despidieron a la señora Alicia Matías Teodoro con un velorio en total discreción pero lleno de flores, música de mariachi y estudiantina. En dicho lugar, la reportera de Fuerza Informativa Azteca, Ilse Lorena Trejo tuvo la oportunidad de hablar con la hermana de la abuelita heroína, para tener información acerca del estado de salud de la pequeña niña.

Con mariachi despiden a Alicia Matías, la abuelita heroína

A través de las imágenes de FIA pudimos constatar que el velorio de la abuelita heroína se llevó a cabo con discreción; no obstante, el féretro de la señora Alicia Matías estaba rodeado de coronas de flores, a manera de reconocimiento por el acto heróico que realizó para salvar a su nieta de la explosión de la pipa de gas LP.

“Descanse en paz, señora Alicia, con amor “ y “Siempre te recordaremos”, son algunas de las leyendas que se podían leer en los arreglos florales que incluyen la hermosa fotografía que se tomó la abuelita cargando a la nieta por la que dio su vida.

Tras dos días de luchar por su vida por las quemaduras del accidente en Iztapalapa, la señora Alicia falleció. Su familia le dio el último adiós mientras millones le rinden homenaje en redes.

¿Cuál es el estado de salud de la nieta de Alicia Matías?

En entrevista con Ilse Lorena Trejo, la señora Sandra Barajas Matías, hermana de la abuelita heroína, confesó cuáles fueron las últimas palabras que le dijo a su hermana:

“Que se fuera tranquila, que todo iba a estar bien. Que no se preocupara”, comentó la señora Sandra.

En cuanto al estado de salud de la pequeña nieta de la abuelita heroína, la señora Sandra Barajas reveló que se encuentra estable, luego de la cirugía plástica a la que fue sometida. “Está estable, está en terapia intensiva, pero sigue bien”. Asimismo, la mujer reveló que se espera que la niña sea sometida a otra cirugía plástica este lunes.

Después de varios días de lucha con más del 90% de su cuerpo quemado, la abuelita heroína Alicia Matías Teodoro falleció el viernes 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas.

Durante la devastadora explosión de la pipa de gas , el pasado 10 de septiembre, la abuelita heroína no solo protegió a su nieta con su cuerpo, sino que visiblemente quemada salió caminando para entregarle la niña a un policía que la llevó de inmediato al hospital.

Las imágenes de la mujer caminando junto al policía que cargaba a su nietecita quedarán en la memoria de los mexicanos, que recordarán por siempre esta historia de amor incondicional.

