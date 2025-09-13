Calles cerradas y alternativas viales por Fiestas Patrias en CDMX

El próximo 16 de septiembre se llevarán a cabo las celebraciones por el 215 Aniversario de la Independencia de México y habrá calles cerradas en puntos estratégicos para ingresar a la plancha del Zócalo durante el concierto de la Arrolladora.

Calles cerradas y alternativas viales durante Fiestas Patrias

Como cada año, se instalan filtros peatonales en puntos estratégicos para ingresar a la plancha del Zócalo como son:

Avenida 20 de noviembre

Tacuba

Avenida José María Pino Suárez

5 de mayo

Mientras que como alternativas viales puedes transitar por:

Eje 1 Norte

Lorenzo Boturini

Dr. Claudio Bernard

Avenida Insurgentes

Avenida Chapultepec

También habrá cierres en la alcaldía Benito Juárez en:

Av. División del Norte: sur-norte de calle Presidentes hasta calle Miguel Laurent.

Av. División del Norte: norte-surde calle Miguel Laurent hasta Av. Municipio Libre.

Av. División del Norte de calle Presidentes hasta calle Miguel Laurent.

Municipio Libre: oriente-poniente de Av. Dr. José María Vértiz hasta Av. Cuauhtémoc.

Uxmal: sur-norte de Eje 7 Emiliano Zapata hasta calle Miguel Laurent.

Actividades para celebrar las Fiestas Patrias en CDMX

Además, del alumbrado conmemorativo en el Zócalo capitalino se llevará a cabo el concierto de la Arrolladora Banda El Limón , pero si no puedes asistir, también habrá eventos en otras alcaldías:

Álvaro Obregón

Verbena popular con música comida y baile a partir de las 14:00 horas

Azcapotzalco

A partir de las 15:00 horas habrá actividades y música a cargo de Willie González, Pequeños Musical, Banda de Son Jarocho Siquisirí, mariachis y seis sonideros.

Benito Juárez

Moenia y el Mariachi Gama Mil se encargarán de amenizar la celebración.

Celebra con nosotros el orgullo de ser mexicano 🇲🇽 en compañía de @MariachiGamaMil y @MoeniaMx. 🤩

Te esperamos este 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Benito Juárez para festejar y pasar una noche inolvidable. 🙌🏼

¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/mKB85HFE26 — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 9, 2025

Coyoacán

Se presentarán Alberto Barros, Daniel y su Maracombo, Sofi Saar y Kapsula.

Cuajimalpa

Habrá una romería y se mantendrán cerradas Avenida Juárez y Avenida México.

Cuauhtémoc

Julio Preciado ofrecerá concierto y las celebraciones comenzarán a partir de las 17:00 horas.

Gustavo A. Madero

Remmy Valenzuela y Nicky Jam darán un concierto.

🎉🇲🇽 ¡Maderenses!

Este 15 de septiembre viviremos un Grito histórico en la Explanada GAM 🎆

🎶 Gratis @NickyJamPR y @REMMYVALENZUELA en un concierto inolvidable 🔥

📍18:00 h| Fiesta, orgullo y música para gritar juntos: ¡Viva México! 🙌#GritoGAM #ConciertoHistórico pic.twitter.com/glfCX5TLyk — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) September 9, 2025

Iztacalco

A partir de las 10:00 horas habrá feria, verbena y concierto de El Yaki, Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar, Grupo Dinastía González y Juanma.

Iztapalapa

Rosy Arango y Diego Morán darán un concierto.

La Magdalena Contreras

La Banda La Ejecutiva amenizará la celebración de Independencia.

¡Viva México! 🇲🇽



La Banda La Ejecutiva dará el grito con nosotros este 15 de septiembre en la Explanada de la Alcaldía.



Pasaremos un día espectacular con grandes artistas, ven y disfruta sanamente con tu familia y amigos.



¡Los esperamos! pic.twitter.com/TZbijEOmsW — Alcaldía La Magdalena Contreras (@ALaMagdalenaC) September 6, 2025

Miguel Hidalgo

La Nueva Sonora Dinamita con Heidy Infante ofrecerá concierto en la explanada de la alcaldía.

Milpa Alta

David Zahan dará un concierto en la explanada Malacachtepec Momoxco, Villa Milpa Alta.

Tlalpan

Se presentarán Alberto Barros, Víctor García, Los Cojolites, Mexazón, Regina Orozco y DJ Erich.

Xochimilco

Jorge Carmona y Mariana Seoane darán concierto a partir de las 21:00 horas.

