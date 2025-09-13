Lista de calles cerradas por bloqueos y rodadas hoy sábado en CDMX

En la CDMX hay manifestaciones hasta en fin de semana y si hoy tienes planeado salir, te recomendamos que tomes previsiones debido a que hoy 13 de septiembre habrá 16 bloqueos y rodadas en 8 alcaldías; las avenidas que tendrán más afectaciones son Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc, La Viga y el Zócalo.

Calles de CDMX que estarán cerradas hoy

Durante el día: Plaza de la Constitución ( Zócalo ), colonia Centro Histórico.



), colonia Centro Histórico. 09:00 horas: Av. Paseo de la Reforma



10:00 horas: Av. Cuauhtémoc y Antonio M. Anza , colonia Roma Sur; Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio.



, colonia Roma Sur; Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio. 11:00 horas: Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos , colonia Tabacalera; Andrés Bello 29, Col. Polanco IV Sección; Axomulco y Av. Cuauhtémoc, colonia San Pedro.



, colonia Tabacalera; Andrés Bello 29, Col. Polanco IV Sección; Axomulco y Av. Cuauhtémoc, colonia San Pedro. 12:00 horas: Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez , colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera; Av. Paseo de la Reforma 41, colonia Guerrero; Lindavista y Matanzas, colonia Lindavista.



, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera; Av. Paseo de la Reforma 41, colonia Guerrero; Lindavista y Matanzas, colonia Lindavista. 13:00 horas: Av. Juárez 50 , Col. Centro.



15:00 horas: Eje Central Lázaro Cárdenas



17:00 horas: Cobre y Etzatlán, colonia Popular Rastro; Av. México Coyoacán 389, colonia Xoco.

¿Dónde habrá rodadas hoy?

20:30 horas en Av. Guelatao, colonia Ejército de Oriente Indeco II.

21:00 horas en Calle 7 y Av. Xochimilco, Col. Agrícola Pantitlán. Rumbo: Sin definir.

21:30 horas en Calz. de la Viga 44 , colonia Esperanza.

¿Qué alcaldías tendrán más afectaciones por bloqueos y marchas?

La demarcación donde habrá más concentraciones será Cuauhtémoc ; sin embargo, también habrá afectaciones en Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztacalco a lo largo del día, por lo que es importante que si vas a transitar por alguna de estas zonas busques alternativas viales para que llegues a tiempo a tu destino.

