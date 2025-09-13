Lista de calles cerradas por bloqueos y rodadas hoy sábado en CDMX
En la capital del país ya es muy común que haya tráfico cualquier día, si tienes planes este sábado, toma previsiones pues habrá varias concentraciones en distintas zonas.
En la CDMX hay manifestaciones hasta en fin de semana y si hoy tienes planeado salir, te recomendamos que tomes previsiones debido a que hoy 13 de septiembre habrá 16 bloqueos y rodadas en 8 alcaldías; las avenidas que tendrán más afectaciones son Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc, La Viga y el Zócalo.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Calles de CDMX que estarán cerradas hoy
- Durante el día: Plaza de la Constitución (Zócalo), colonia Centro Histórico.
- 09:00 horas:
Av. Paseo de la Reforma
, colonia Juárez. Rumbo a Plaza de la República s/n (Monumento a la Revolución), colonia Tabacalera.
- 10:00 horas: Av. Cuauhtémoc y Antonio M. Anza, colonia Roma Sur; Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio.
- 11:00 horas:
Av. Paseo de la Reforma
y Av. Morelos, colonia Tabacalera; Andrés Bello 29, Col. Polanco IV Sección; Axomulco y Av. Cuauhtémoc, colonia San Pedro.
- 12:00 horas: Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera; Av. Paseo de la Reforma 41, colonia Guerrero; Lindavista y Matanzas, colonia Lindavista.
- 13:00 horas: Av. Juárez 50, Col. Centro.
- 15:00 horas:
Eje Central Lázaro Cárdenas
y Av. Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco.
- 17:00 horas: Cobre y Etzatlán, colonia Popular Rastro; Av. México Coyoacán 389, colonia Xoco.
¿Dónde habrá rodadas hoy?
20:30 horas en Av. Guelatao, colonia Ejército de Oriente Indeco II.
21:00 horas en Calle 7 y Av. Xochimilco, Col. Agrícola Pantitlán. Rumbo: Sin definir.
21:30 horas en Calz. de la Viga 44 , colonia Esperanza.
¿Qué alcaldías tendrán más afectaciones por bloqueos y marchas?
La demarcación donde habrá más concentraciones será Cuauhtémoc ; sin embargo, también habrá afectaciones en Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztacalco a lo largo del día, por lo que es importante que si vas a transitar por alguna de estas zonas busques alternativas viales para que llegues a tiempo a tu destino.
Operativo en CDMX para detectar coches con placas tapadas o modificadas
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.