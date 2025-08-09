Metro CDMX: Restablecen servicio en las estaciones Los Reyes y La Paz de la Línea A; se registran retrasos

Por medio de redes sociales, el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que las estaciones Los Reyes y La Paz, de la Línea A ya tienen servicio tras más de una hora con interferencia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

De acuerdo a lo que se informó en redes sociales, la suspensión del servicio se debió de una revisión en la zona de las vías, por lo que se recomendó a los usuarios tomar previsiones y considerar otro tipo de transporte público, pese a que a las 15:15 horas se restableció el servicio.

#AvisoMetro:

Se realiza una revisión en zona de vías por lo que se implementa servicio provisional en la Línea A, de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos.



Las estaciones Los Reyes y La Paz permanecerán sin servicio hasta nuevo aviso.



Seguiremos informando. Toma… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 9, 2025

¿Cuánto tiempo estará sin servicio la Línea A?

Pese a que el propio sistema de transporte refiere que es hasta nuevo aviso, momentos después se dio a conocer que los técnicos realizan pruebas de energización para restablecer el servicio, por lo que podría quedar en las próximas horas.

“En este momento se realizan pruebas de energización para restablecer el servicio en su totalidad en el tramo Los Reyes - La Paz de la Línea A, luego de realizar revisión a zona de vías. Toma previsiones”, se pudo leer en la cuenta oficial del Metro a las 14:48 horas (tiempo local).

Miles de usuarios afectados por fallas en tramo de la Línea A del Metro CDMX [VIDEO] Fallas en el tramo Los Reyes-La Paz de la Línea A del Metro CDMX afectan a miles de usuarios, quienes buscan otros medios de transporte para llegar a sus destinos.

Rutas alternas a la Línea A

Hasta el momento, el Metro no ha señalado si hay servicio de RTP para suplir el tramo afectado; sin embargo, existen otras opciones de movilidad:



Trolebús Línea 2 (STE): Recorre Calzada Ignacio Zaragoza y conecta Pantitlán con Santa Marta , con paradas cercanas a las estaciones intermedias.

(STE): , con paradas cercanas a las estaciones intermedias. Transporte concesionado : Camiones y combis operan en la zona, especialmente en Los Reyes y La Paz, con dirección a Santa Marta o Pantitlán.

: operan en la zona, especialmente en Los Reyes y La Paz, con dirección a Santa Marta o Pantitlán. Taxis y aplicaciones de transporte: Alternativa para trayectos más rápidos, aunque con mayor costo.

Además, para los usuarios que provienen de municipios del Estado de México, se recomienda utilizar:



Cablebús Línea 2 : De Constitución de 1917 a Santa Marta.

: De Constitución de 1917 a Santa Marta. Trolebús Elevado (Línea 10): De Constitución de 1917 a Santa Marta, con conexión directa hacia el oriente.

(Línea 10): De Constitución de 1917 a Santa Marta, con conexión directa hacia el oriente. Trolebús Línea 11: De Chalco a Santa Marta.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.