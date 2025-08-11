inklusion.png Sitio accesible
AICM colapsa: Más de 100 vuelos suspendidos y miles de pasajeros siguen esperando respuesta

Las fuertes lluvias provocaron que el AICM tuviera que suspender más de 100 vuelos y ahora tienen a miles de pasajeros esperando que solucionen sus problemas.

AICM colapsa tras fuertes lluvias
Iván Almada / adn40
1 minutos de lectura.
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ) se quedó sin operaciones por varias horas durante la noche del domingo 10 de agosto y aproximadamente 14 mil pasajeros fueron afectados. Una situación que no se ha arreglado más de 24 horas después y que sigue poniendo a prueba la paciencia de los usuarios.

Las condiciones climáticas provocaron que varios vuelos se retrasaran, mientras que otros ni siquiera pudieron aterrizar en la CDMX y fueron enviados a otros aeropuertos cercanos. Gracias a esto, miles de personas esperan en la Terminal 1 y en la Terminal 2 a que las aerolíneas les den respuesta y puedan solucionar su situación.

AICM, colapsado tras fuertes lluvias

Y ahora tenemos imágenes en las que las sillas fueron insuficientes y decenas de personas optaron por acostarse en el suelo o en cualquier rincón del aeropuerto mientras esperan que su vuelo sea reagendado o que les den una notificación de cuándo podrán llegar a sus destinos.

Muchos de los afectados tenían todo listo para irse de vacaciones, pero gracias a esto han perdido sus reservaciones en hoteles o simplemente han perdido el dinero que ya habían destinado para otras actividades que tenían en sus destinos. Asimismo, los extranjeros que iban de regreso a su país ya solo se encuentran a la espera de que se reagende su vuelo, mientras esperan que la aerolínea pueda apoyarlos de alguna forma.

AICM retoma operación con miles de afectados

Al final, el mismo AICM informó a través de sus redes sociales que fueron 104 vuelos los que se cancelaron o suspendieron por culpa de la lluvia, provocando que 14,892 pasajeros fueran afectados. Gracias a esto, a 24 horas de que se detuvieron, las instalaciones se encuentran llenas, con las personas abrazando sus maletas, mientras presentan un evidente rostro de frustración.

CDMX
