AICM colapsa: Más de 100 vuelos suspendidos y miles de pasajeros siguen esperando respuesta

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ) se quedó sin operaciones por varias horas durante la noche del domingo 10 de agosto y aproximadamente 14 mil pasajeros fueron afectados. Una situación que no se ha arreglado más de 24 horas después y que sigue poniendo a prueba la paciencia de los usuarios.

Las condiciones climáticas provocaron que varios vuelos se retrasaran, mientras que otros ni siquiera pudieron aterrizar en la CDMX y fueron enviados a otros aeropuertos cercanos. Gracias a esto, miles de personas esperan en la Terminal 1 y en la Terminal 2 a que las aerolíneas les den respuesta y puedan solucionar su situación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

AICM, colapsado tras fuertes lluvias

Y ahora tenemos imágenes en las que las sillas fueron insuficientes y decenas de personas optaron por acostarse en el suelo o en cualquier rincón del aeropuerto mientras esperan que su vuelo sea reagendado o que les den una notificación de cuándo podrán llegar a sus destinos.

Muchos de los afectados tenían todo listo para irse de vacaciones, pero gracias a esto han perdido sus reservaciones en hoteles o simplemente han perdido el dinero que ya habían destinado para otras actividades que tenían en sus destinos. Asimismo, los extranjeros que iban de regreso a su país ya solo se encuentran a la espera de que se reagende su vuelo, mientras esperan que la aerolínea pueda apoyarlos de alguna forma.

AICM retoma operación con miles de afectados

Al final, el mismo AICM informó a través de sus redes sociales que fueron 104 vuelos los que se cancelaron o suspendieron por culpa de la lluvia, provocando que 14,892 pasajeros fueran afectados. Gracias a esto, a 24 horas de que se detuvieron, las instalaciones se encuentran llenas, con las personas abrazando sus maletas, mientras presentan un evidente rostro de frustración.

Largas filas de pasajeros que buscan que les reasignen vuelo o les devuelvan su dinero en la terminal 2 del @AICM_mx



Fueron 104 vuelos afectados y 14 mil 892 pasajeros…



“Es una desorganización total, no nos dicen nada”, Son parte de las quejas de los pasajeros. pic.twitter.com/doEywOfpQ9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.