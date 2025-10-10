Jornada de bloqueos y manifestaciones paraliza puntos clave de la CDMX hoy 10 de octubre

La CDMX vive hoy viernes 10 de octubre una serie de bloqueos y movilizaciones sociales que afectan la circulación en diversas alcaldías y arterias principales, de acuerdo con los reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana .

¡No te quedes atarpado en el tráfico! En adn Noticias te proporcionamos toda la información que necesitas para evitar zonas conflictivas y usar rutas alternas.

¿A qué hora y en dónde habrá marchas este viernes 10 de octubre?

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA



Cuauhtémoc

Hora: 16:00

Lugar: Hemiciclo a Juárez

Destino: Zócalo Capitalino

Aforo: 500

Demanda : En el marco de la “Jornada de lucha y resistencia en defensa de “El Común” y en contra de la guerra contra los pueblos zapatistas”, realizarán la marcha "¡Porque la dignidad y la tierra no se negocian, se defienden!”, para exigir el cese a los ataques, hostigamientos y manipulación que hacen los tres niveles de gobierno en México hacia los pueblos bases de apoyo zapatistas por el asunto de la “tierra recuperada” y ante una inminente agresión a la comunidad zapatista

Organizaciones en apoyo : Comunidad Indígena Otomi Residente en la Ciudad de México, Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, Red Universitaria Anticapitalista, Red de Resistencia y Rebeldía AJMAQ, Mujeres y la Sexta, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Juventud Comunista de México, Frente de Resistencias Contra la Represión, Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Congreso Indígena de Gobierno, Resistencias Enlazando Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Movimiento Agrario Indígena Zapatista y Mazatecas por la Libertad

Observaciones: No se descarta que se sumen en apoyo grupos con perfil anarquista que realicen pintas durante el desarrollo de sus actividades

Se recomienda:



Salir con anticipación si se va a atravesar zonas como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo

Estar atentos a los canales de tránsito (C5, SSC CDMX) para conocer cierres o cambios en los trayectos

En lo posible, optar por transporte público que no atraviese las zonas bloqueadas

Rodadas ciclistas en CDMX hoy

Desde muy temprana hora, las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer que habrá 5 rodadas ciclistas durante este viernes. Puedes consultarlas aquí .

Autos que no circulan hoy

Para este viernes 10 de octubre, el programa “Hoy No Circula” aplica para los vehículos con engomado azul, con hologramas 1 y 2, y terminación de placa 9 y 0.

Se exhorta a los conductores respetar las restricciones para evitar sanciones y contribuir a una mejor movilidad en la capital, especialmente ante el incremento del tráfico por las marchas y condiciones climáticas.

