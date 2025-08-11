Metro CDMX hoy, 11 de agosto, con retrasos por las inundaciones y fallas en Línea 3, Línea 9 y Línea 7

El Metro CDMX hoy, 11 de agosto, opera en general con tiempos de espera de 10 minutos, pero presenta una zona de obra en la Línea 3, Línea 9, Línea 7 y retrasos en la Línea 4 del Metrobús.

En adn40 te contamos el estado del servicio, qué líneas funcionan con normalidad, qué estaciones presentan cierres y dónde habrá manifestaciones que podrían afectar tu trayecto.

Estado del servicio del Metro CDMX hoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) reporta que todas sus líneas están en operación, aunque con variaciones en los tiempos de espera:



General: 4 a 7 minutos

Línea 3: afluencia máxima de pasajeros y retrasos generales en toda la línea

afluencia máxima de pasajeros y retrasos generales en toda la línea Línea 9: zona de obra con posibles ajustes en el servicio

zona de obra con posibles ajustes en el servicio Línea 7: retiro de tren por revisión y retrasos generales en toda la línea

La afluencia es baja a moderada, pero podría aumentar en horas pico o por afectaciones externas.

¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?

Todas las líneas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12) están abiertas. Los tiempos promedio de espera son:



L1: 6 min | L2: 6 min | L3: 7 min | L4: 4 min

L5: 5 min | L6: 5 min | L7: 6 min | L8: 6 min

L9: 6 min (zona de obra) | LA: 6 min | LB: 6 min | L12: 6 min

¿Qué pasó en las Línea 9 y la Línea 7 hoy 11 de agosto de 2025?

Se mantiene una zona de obra que podría generar retrasos. No hay estaciones cerradas, pero se aconseja consultar las redes sociales del MetroCDMX antes de viajar.

Por su parte la Línea 7 presentó retrasos significativos por el retiro de un tren.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?

La Línea 4 del Metrobús está afectada por inundaciones y sin servicio en:



Terminal 1 y 2 del AICM

Pantitlán

Calle 6

Alameda Oriente

Es recomendable usar el Metro o rutas alternas.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Planifica tu viaje y revisa el estado del servicio

Evita horas pico (7:00-9:00 y 17:00-19:00)

Lleva saldo en tarjeta de movilidad

Considera rutas alternas si usas Línea 4 del Metrobús

¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús en CDMX?

Metro: L-V 5:00-00:00 | Sáb 6:00-00:00 | Dom/Fest 7:00-00:00

L-V 5:00-00:00 | Sáb 6:00-00:00 | Dom/Fest 7:00-00:00 Metrobús: L-S 4:30-00:00 | Dom/Fest 5:00-00:00

¿Qué estaciones del Metro están cerradas?

No hay cierres, salvo la zona de obra en Línea 9 y retrasos en la Línea 7 que podría afectar la operación en ciertos tramos.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

07:30: ANUEE de CFE Reforma a Palacio Nacional (aforo mil 500 personas)

09:00: Trabajadores del Gobierno CDMX en Fray Servando y Simón Bolívar

11:00: Del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobierno

Eventos masivos: Peregrinación a la Basílica (aforo 13 mil personas)

Evita Centro Histórico, Reforma y Basílica de Guadalupe.

