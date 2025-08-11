Metro CDMX hoy, 11 de agosto, con retrasos por las inundaciones y fallas en Línea 3, Línea 9 y Línea 7
El Metro CDMX reportó tiempos de espera de 10 minutos y obras; el Metrobús Línea 4 tiene estaciones cerradas por inundaciones. Así el avance hoy 11 de agosto.
El Metro CDMX hoy, 11 de agosto, opera en general con tiempos de espera de 10 minutos, pero presenta una zona de obra en la Línea 3, Línea 9, Línea 7 y retrasos en la Línea 4 del Metrobús.
Lluvias, tormentas eléctricas y muchas inundaciones; así será el clima de hoy 11 de agosto en México
La temporada de lluvias sigue causando estragos en México y el clima de hoy 11 de agosto no será la excepción, por lo que se recomienda tomar precauciones.
En adn40 te contamos el estado del servicio, qué líneas funcionan con normalidad, qué estaciones presentan cierres y dónde habrá manifestaciones que podrían afectar tu trayecto.
Estado del servicio del Metro CDMX hoy
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) reporta que todas sus líneas están en operación, aunque con variaciones en los tiempos de espera:
- General: 4 a 7 minutos
- Línea 3: afluencia máxima de pasajeros y retrasos generales en toda la línea
- Línea 9: zona de obra con posibles ajustes en el servicio
- Línea 7: retiro de tren por revisión y retrasos generales en toda la línea
La afluencia es baja a moderada, pero podría aumentar en horas pico o por afectaciones externas.
¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?
Todas las líneas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12) están abiertas. Los tiempos promedio de espera son:
- L1: 6 min | L2: 6 min | L3: 7 min | L4: 4 min
- L5: 5 min | L6: 5 min | L7: 6 min | L8: 6 min
- L9: 6 min (zona de obra) | LA: 6 min | LB: 6 min | L12: 6 min
¿Qué pasó en las Línea 9 y la Línea 7 hoy 11 de agosto de 2025?
Se mantiene una zona de obra que podría generar retrasos. No hay estaciones cerradas, pero se aconseja consultar las redes sociales del MetroCDMX antes de viajar.
Por su parte la Línea 7 presentó retrasos significativos por el retiro de un tren.
¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?
La Línea 4 del Metrobús está afectada por inundaciones y sin servicio en:
- Terminal 1 y 2 del AICM
- Pantitlán
- Calle 6
- Alameda Oriente
Es recomendable usar el Metro o rutas alternas.
Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX
- Planifica tu viaje y revisa el estado del servicio
- Evita horas pico (7:00-9:00 y 17:00-19:00)
- Lleva saldo en tarjeta de movilidad
- Considera rutas alternas si usas Línea 4 del Metrobús
¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús en CDMX?
- Metro: L-V 5:00-00:00 | Sáb 6:00-00:00 | Dom/Fest 7:00-00:00
- Metrobús: L-S 4:30-00:00 | Dom/Fest 5:00-00:00
¿Qué estaciones del Metro están cerradas?
No hay cierres, salvo la zona de obra en Línea 9 y retrasos en la Línea 7 que podría afectar la operación en ciertos tramos.
¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?
- 07:30: ANUEE de CFE Reforma a Palacio Nacional (aforo mil 500 personas)
- 09:00: Trabajadores del Gobierno CDMX en Fray Servando y Simón Bolívar
- 11:00: Del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobierno
- Eventos masivos: Peregrinación a la Basílica (aforo 13 mil personas)
Evita Centro Histórico, Reforma y Basílica de Guadalupe.
