Activan alerta púrpura por lluvias intensas en CDMX; tormenta inunda terminales y afecta vuelos en el AICM

Las fuertes lluvias de la CDMX ocasionarán demoras y vuelos cancelados en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) y del Aeropuerto Felipe Ángeles (NLU), que se encuentran inundados. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta púrpura en 1 alcaldía y la alerta roja en más por pronóstico de lluvias intensas durante esta noche.

Asimismo, se registró una explosión en La Línea 2 del Metro CDMX y afectaciones por las lluvias, por lo que se activó la marcha de seguridad. Te contamos los detalles.

VIDEO: Se inunda el AICM; se cancelan vuelos por fuertes lluvias en la CDMX

A través de sus redes sociales, la aerolínea Viva Aerobus informa a los pasajeros que derivado de las condiciones climáticas adversas por la lluvia y una tomenta eléctrica sobre la zona de los aeropuertos de la CDMX y Felipe Ángeles es posible que haya demoras en los vuelos. A través de sus redes sociales, varios pasajeros han compartido videos con las impactantes imágenes de las instalaciones de la Terminal 1 y de la Terminal 2 del aeropuerto de la CDMX que se encuentran inundadas.

Por el momento, la aeolínea Viva Aerobus confirmó los siguientes vuelos cancelados:

Domingo 10 de agosto: No. de vuelo VB146 de CDMX a Los Ángeles

Lunes 11 de agosto: No. de vuelo VB147 de Los Ángeles a CDMX

Viva Aerobus recomienda a sus pasajeros consultar el estatus de su vuelo en este ENLACE .

Asimismo, Aeroméxico informó que debido a las fuertes lluvias en la CDMX, algunos vuelos pueden verse afectados, por lo que recomendaron a sus clientes consultar el último estatus de su vuelo en este ENLACE .

Desvían vuelos que no pueden aterrizar en la CDMX

Debido a las lluvias en la CDMX, algunos de los vuelos que se dirigían a la capital del país fueron desviados a aeropuertos alternos, por ejemplo, al de Acapulco.

El periodista Hugo Vela reportó que alrededor de las 9:26 p.m. había varios aviones estacionados en el aeropuerto de Acapulco. Los pasajeros deberán de ermanecer a bordo hasta que sea posible ealizar el viaje a la CDMX. El periodista informó que estiman la reapertura del AICM entre las 2:30 y 3:00 a.m. del lunes 11 de agosto.

¿Cuáles son las alcaldías de la CDMX con alerta roja por lluvias intensas hoy 10 de agosto?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX emitió un comunicado urgente a la ciudadanía para informar que activó la alerta púrpura en la alcaldía Cuauhtémoc.

Asimismo, informó que se activó la alerta roja en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por las fuertes lluvias y posible caída de granizo.

Metro CDMX: Anuncian marcha lenta por lluvias en estas estaciones hoy 10 de agosto

Por su parte, el Metro de la CDMX anunció que activó la marcha de seguridad en en las Líneas: 2, 3, 4, 5 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

Asimismo, en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX se registró una explosión a causa de un corto circuito derivado de las lluvias.

