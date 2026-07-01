Experto explica la razón por la que hay una alta actividad sísmica en el mundo

En México los sismos son muy comunes y en lo que va de 2026 se han registrado decenas pero el más fuerte ocurrió en Guerrero y fue de magnitud 6.5 y para entender mejor por qué se han detectado más sismos en lugares con pocos movimientos telúricos platicamos con Luis Quintanar Robles, responsable de la Red Sismológica del Valle de México e investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM.

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¿Por qué ocurren los sismos?

De acuerdo con Luis Quintanar Robles, los sismos ocurren por las placas tectónicas, estas se mueven en diferente dirección y velocidad y generan fricción y así se originan estos movimientos pues se libera la energía acumulada.

Hablando específicamente de los sismos que se han registrado últimamente, han ocurrido en los bordes de las placas tectónicas como en el caso de California y Japón y el Pacífico ya que forman parte de lo que conocemos como la falla de San Andrés.

En el caso de Venezuela también ocurrió debido a que esta en el límite de las dos placas, la del Caribe y la de Sudamérica y se están deslizando en direcciones diferentes y por ello ocurren estos temblores.

¿Cómo influye la magnitud de los sismos?

Los sismos de grandes magnitudes ocurren en los límites de las placas tectónicas y los más pequeños son producto de activación de fallas o fracturas menores. De acuerdo con el investigador la intensidad o la frecuencia de los sismos varia dependiendo de que tan rápido se mueva una placa respecto a otra. Las placas donde se registran más movimientos son las del Caribe mexicano y Sudamérica como el caso de Chile y Perú.

Con ello se descarta que existan nuevas fallas o que se estén activando otras,, simplemente tienen un mecanismo y una periodicidad que varia. Mientras la velocidad sea más lenta el tiempo entre los sismos va a ser mayor que cuando las placas se mueven más rápido.

¿Por qué detectamos más sismos?

Actualmente se cuenta con una instrumentación más densa que los detecta. La Red Sísmica de 1910 contaba con seis estaciones en todo el país y ahora hay más de cien estaciones de banda ancha instaladas en todo México y esto permite que la capacidad de detección sea mayor.

En el caso de la CDMX es una zona densamente poblada y por ello es importante que la sismicidad este monitoreada constantemente.

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