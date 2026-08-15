La probabilidad de que un temblor anticipe un terremoto más fuerte

Los recientes sismos en Venezuela, Colombia e Indonesia generan inquietud entre la población, pues debido a la mayor difusión en redes sociales, se crea una percepción de que hay un aumento real o anómalo en la cantidad de temblores en el mundo. No obstante, la aparente acumulación de eventos perceptibles responde a la fluctuación estadística normal de la tectónica de placas.

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¿Por qué actualmente tiembla mucho en el mundo?

Luis Quintanar Robles, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y responsable de la Red Sismológica del Valle de México, señala que la concentración de terremotos no significa por sí sola que exista una alteración global.

Cada zona tiene características tectónicas diferentes y sus propios periodos de acumulación y liberación de energía. Por ello, la ocurrencia de varios movimientos en distintos países durante un mismo periodo no demuestra que todos estén conectados ni que se haya iniciado una cadena mundial de terremotos.

La frecuencia con la que tiembla una región está relacionada, entre otros factores, con la forma y velocidad en que interactúan sus placas tectónicas.

¿Qué probabilidad hay de que un temblor anticipe un terremoto mayor?

El cuestionamiento que surge ahora es la probabilidad de que un temblor sea el iniciador o antecesor de un terremoto mayor.

A este fenómeno se le conoce como sismo premonitorio o precursor, es decir, un temblor de menor magnitud que ocurre antes de un terremoto mayor en la misma zona. No se puede saber con exactitud si un sismo es premonitorio hasta que ocurre el sismo principal; en el momento, lucen igual que cualquier otro temblor pequeño.

Características de los sismos premonitorios

Ocurren en el mismo lugar donde después será el foco del gran terremoto.

Surgen por el inicio de la ruptura de las rocas bajo la tierra.

Tienen una magnitud menor que el sismo principal que les sigue.

Su tiempo de aparición varía desde segundos hasta semanas antes.

Solo se pueden identificar en retrospectiva, es decir, después de que ya pasó el temblor fuerte.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la probabilidad general de que un temblor sea un sismo precursor (foreshock) seguido por un terremoto mayor en las cercanías y dentro del plazo de una semana es de aproximadamente el 5%.

La gran mayoría de los temblores son sismos independientes o eventos que generan réplicas menores, no avisos de un sismo mayor.

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