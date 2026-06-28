Temblor en China: Sismo en la medianoche deja heridos

Un nuevo sismo causó conmoción internacional, esta vez en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, y dejó al menos 13 personas lesionadas. El temblor tuvo lugar en la medianoche y a través de las redes sociales ya se compartieron videos del momento exacto.

De acuerdo con la agencia Xinhua, el sismo se registró a las 00:12 horas del lunes 29 de junio y tuvo una magnitud de 5.5, con epicentro en el distrito de Gaoxian, en la ciudad de Yibin, en la provincia de Sichuan.

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En un primer momento se manejó una magnitud preliminar de 5.9, pero posteriormente la cifra se ajustó a 5.5 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros. El temblor rápidamente provocó la movilización de personal de Rescate de Emergencias de Yibin para evaluar las zonas más afectadas.

¿Cómo fue el sismo en China hoy 29 de junio?

Videos captados por cámaras ubicadas en establecimientos y casas mostraron que a pesar de que el sismo no superó la magnitud de 6.0, el temblor fue fuerte, logró tirar objetos y provocó pánico entre la sociedad.

EARTHQUAKE IN CHINA...!!!! 5.5-magnitude quake in Sichuan prompts emergency assessment A 5.5-magnitude #earthquake rattled Yibin City in southwest China's Sichuan Province early Monday, causing minor structural damage and prompting emergency assessments. The quake struck at… pic.twitter.com/CWf2xgJ7OR — PRATEEK BAJPAI (@prateekbajpai07) June 28, 2026

Se registran sismos fuertes en todo el mundo

Durante la última semana de junio se han registrado fuertes sismos, siendo el de Venezuela el más catastrófico. Japón, Portugal y Filipinas son tan solo algunos de los países en donde también ha temblado.

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