Como el 19S en México; videos del devastador sismo 7.1 en Venezuela que dejó derrumbes y alerta de tsunami

La tarde de este miércoles 24 de junio y en plenas celebraciones de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano en Venezuela, se registró un sismo magnitud 7.1 en la costa central del país específicamente en Morón, lo cual provocó un intenso movimiento telúrico en la capital, Caracas.

De acuerdo con información oficial emitida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), el terremoto se originó en punto de las 18:04 horas, tiempo de Venezuela, a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas.

A través de los diferentes medios locales, se confirmó el desplome de varios edificios en la zona del epicentro y en la capital, además de que se dio a conocer que diversos edificios resultaron con severas afectaciones estructurales.

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Imágenes y videos del sismo 7.1 en Venezuela

El temblor que se originó en Venezuela este 24 de junio, provocó que varios edificios tuvieran que ser evacuados, pues debido al sismo se generaron grietas de grandes dimensiones que implican peligro latente para los habitantes de los mismos.

🇻🇪 | 7,1 | Vídeo del momento del terremoto sorprende a un partido de béisbol en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/YuMTuQ8xDM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

Información dada a conocer por agencias internacionales como Reuters, confirmó que se emitió una alerta de tsunami para Venezuela, Aruba y Bonaire, además de que se solicitaron avisos preventivos para las zonas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas.

🇻🇪 | M7,1 | Fuertes terremotos sacuden Venezuela la tarde del miércoles. pic.twitter.com/MgaEcRDXsO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026

Fue el mismo Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, quien confirmó que varios edificios y casas quedaron completamente destruidas por el sismo, lo cual provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

🇻🇪 | TERREMOTOS EN VENEZUELA: Los servicios de emergencia rescatan a una persona atrapada en un edificio colapsado en Caracas. pic.twitter.com/yupwi9Fvvn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026

Recuento de daños al momento en Caracas, Venezuela por el sismo 7.1

La información oficial que se ha emitido hasta el momento directamente desde Caracas, Venezuela, señala que la zona de la capital ha sido una de las más afectadas debido a que se registraron derrumbes en las zonas de Palos Grandes y Altamira.

Si bien es cierto que hasta este 24 de junio aún no existe un conteo oficial de víctimas mortales por el sismo, sí se especula con que las cifras podrían comenzar a aumentar con el paso de las próximas horas en la misma región de Venezuela.

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