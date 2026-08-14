Impresionante hallazgo de la primera estrella agujero negro del universo

El telescopio espacial James Webb (JWST) captó un objeto astronómico antes desconocido, se trata d euna estrella agujero negro que podría ayudar a resolver el misterio de los puntos rojos localizados en el universo primitivo.

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Descubren estrella agujero negro

De acuerdo con el estudio publicado en la revista Nature, el telescopio James Webb detecto la estrella agujero negro que tiene una edad estimada de 660 millones de años después del Big Bang y aunque parece una estrella del tamaño de nuestro sistema solar podría ser un agujero negro envuelto en una densa nube de gas.

Es un objeto capaz de producir 100 mil millones de veces más energía que cualquier estrella, una ráfaga de potencia muy similar a la que genera un agujero negro.

¿Qué son los puntos rojos en el universo primitivo?

Desde que el telescopio James Webb comenzó a funcionar observó objetos cósmicos brillantes llamados “pequeños puntos rojos” que eran un misterio para los científicos ya que querían conocer por qué el universo primitivo estaba lleno de galaxias gigantes y brillantes y ahí fue donde aparecieron los puntos rojos.

Al analizarlos se descubrió que lo que los vuelve rojos es el gas de hidrógeno y así determinaron que lo más seguro es que el objeto estuviera alimentado por un agujero negro central rodeado de un capullo de gas que lo hace parecer una estrella.

Así que la estrella agujero negro fue bautizada como MoM-BH*-1, BH hace referencia a ‘black hole star’, y el número uno sugiere que creen que hay más en el cosmos.

Cabe mencionar que el telescopio Webb fue diseñado para observar el universo en longitudes de onda infrarrojas que le permiten detectar galaxias y objetos que existieron poco después del Big Bang.

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