En punto de las 11:00 horas sonó la Alerta Sísmica como parte del Primer Simulacro Nacional 2026 con un caso hipotético de sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero a 55 kilómetros de Acapulco con el propósito de evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica.
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Así fue el Primer Simulacro Nacional 2026
La alerta se activó en diversas entidades como CDMX, Edomex, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos, Michoacán, Chiapas y Tlaxcala, este sonido no alerta para reaccionar antes de sentir el movimiento telúrico.
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), coordinado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A. C. (CIRES), es el que da abuso con un rango de anticipación de 20 a 120 segundos antes del temblor.
En la CDMX las personas que se encontraban en sus centros de trabajo salieron a las calles o a las zonas de seguridad determinadas por Protección Civil. Además, se llevaron a cabo escenarios hipotéticos para rescatar personas y atender incidentes.
¿Cuáles han sido los sismos más fuertes en México?
México es considerado un país de alta sismicidad debido a que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una herradura de 40 mil kilómetros que rodea el Océano Pacífico y concentra el 75% de los volcanes activos y el 90% de os sismos mundiales.
Los 3 sismos más devastadores en la historia de México son:
Magnitud 8.6 el 28 de marzo de 1787 en las costas de Oaxaca alrededor de las 11:00 horas provocando una ruptura que dejó inundados 6 kilómetros de tierra adentro en Oaxaca, cerca de Pochutla hoy Puerto Ángel.
Magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017 en el Golfo de Tehuantepec alrededor de las 23:49 horas que provocó severos daños en Oaxaca y Chiapas dejando más de 60 mil viviendas afectadas. Además, perdieron la vida 99 personas, 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco.
Magnitud 8.1 el 19 de septiembre de 1985 en las Costas de Michoacán a las 07:17 horas. La mayoría de las afectaciones y pérdidas humanas se registraron en la CDMX, la cifra oficial señala alrededor de 5 mil personas y 250 mil se quedaron sin hogar.
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