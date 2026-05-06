En punto de las 11:00 horas sonó la Alerta Sísmica como parte del Primer Simulacro Nacional 2026 con un caso hipotético de sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero a 55 kilómetros de Acapulco con el propósito de evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica.

Simulacro Nacional 2026 (Hakbar Juárez)

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Así fue el Primer Simulacro Nacional 2026

La alerta se activó en diversas entidades como CDMX, Edomex, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos, Michoacán, Chiapas y Tlaxcala, este sonido no alerta para reaccionar antes de sentir el movimiento telúrico.

Simulacro Nacional 2026 (Hakbar Juárez)

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), coordinado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A. C. (CIRES), es el que da abuso con un rango de anticipación de 20 a 120 segundos antes del temblor.

Simulacro Nacional 2026 (Hakbar Juárez)

En la CDMX las personas que se encontraban en sus centros de trabajo salieron a las calles o a las zonas de seguridad determinadas por Protección Civil. Además, se llevaron a cabo escenarios hipotéticos para rescatar personas y atender incidentes.

Simulacro Nacional 2026 Personal y pacientes del ISSSTE Aragón evacúan las instalaciones. (Adriana Pacheco)

Simulacro Nacional 2026 Escenario hipotético sobre un choque con explosión por Simulacro Nacional 2026. (Iván Aldama)

¿Cuáles han sido los sismos más fuertes en México?

México es considerado un país de alta sismicidad debido a que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una herradura de 40 mil kilómetros que rodea el Océano Pacífico y concentra el 75% de los volcanes activos y el 90% de os sismos mundiales.

Los 3 sismos más devastadores en la historia de México son:

Magnitud 8.6 el 28 de marzo de 1787 en las costas de Oaxaca alrededor de las 11:00 horas provocando una ruptura que dejó inundados 6 kilómetros de tierra adentro en Oaxaca, cerca de Pochutla hoy Puerto Ángel.

Magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017 en el Golfo de Tehuantepec alrededor de las 23:49 horas que provocó severos daños en Oaxaca y Chiapas dejando más de 60 mil viviendas afectadas. Además, perdieron la vida 99 personas, 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco.

Magnitud 8.1 el 19 de septiembre de 1985 en las Costas de Michoacán a las 07:17 horas. La mayoría de las afectaciones y pérdidas humanas se registraron en la CDMX, la cifra oficial señala alrededor de 5 mil personas y 250 mil se quedaron sin hogar.

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