Ciudades y horarios en los que se verá el eclipse lunar parcial en México

Si eres fan de la astronomía, habrá un eclipse lunar parcial profundo que cubrirá el 96% de la Luna y México será uno de los mejores lugares para observarlo así que te contaremos todos los detalles para que no te lo pierdas.

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Ciudades y horarios para ver el eclipse lunar

El eclipse lunar ocurrirá durante la noche del 27 y madrugada del 28 de agosto y se podrá ver en prácticamente todo el país. Su punto máximo tendrá una duración de 3 horas y 19 minutos y el horario en el que lo podrás disfrutar será:

En la mayor parte del país se verá a las 22:12 horas, en Baja California a las 21:12 horas y en Quintana Roo a las 23:12 horas.

En la CDMX, Guadalajara y Monterrey comenzará a las 19:23 horas del 27 de agosto y terminará a las 01:01 de la madrugada del 28 de agosto.

En Tijuana comenzará a las 19:10 de la noche del 27 de agosto y terminará a las 00:01 del 28 de agosto.

En Cancún será de las 20:23 horas del 27 de agosto a las 02:01 de la madrugada del 28 de agosto.

¿En qué lugares del mundo será visible el eclipse lunar?

Es importante mencionar que los eclipses lunares no tienen una trayectoria estrecha como los solares ya que se pueden observar desde cualquier lugar donde la Luna se encuentre sobre el horizonte.

En México, Centroamérica, Sudamérica y el centro y este de Norteamérica será visible todo el eclipse donde cerca del 96% de la Luna estará cubierto y la zona en sombra se verá rojiza.

Mientras que en Europa y África, la Luna se acercará al horizonte oeste durante el eclipse. En Asia y Australia será el único lugar donde el eclipse lunar no será visible debido a que esta por debajo del horizonte.

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