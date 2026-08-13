Las consecuencias de que se active la falla de San Andrés

El movimiento de las placas tectónicas genera una gran tensión y provoca terremotos de gran magnitud, por ello se ha estudiado la falla de San Andrés, una fractura de la corteza terrestre que tiene una extensión de mil 300 kilómetros y aquí te explicamos qué pasaría si se activa.

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¿Qué es la falla de San Andrés?

La falla de San Andrés se extiende desde el extremo norte del Golfo de California a través del oeste de California, pasa por el Océano Pacífico en las cercanías de San Francisco y el movimiento de esta placa tectónica se ha asociado con grandes terremotos.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en este tipo de desgarre, los bloques de tierra en ambos lados se desplazan de manera horizontal en lugar de moverse hacia arriba o hacia abajo. En el caso de San Andrés, la placa del Pacífico se mueve hacia el noroeste y la placa de América del Norte hacia el sureste.

¿Qué pasaría si se activa la falla de San Andrés?

El movimiento de la falla de San Andrés ocurre cuando las placas se deslizan de manera constante y suave o cuando permanecen bloqueadas por un largo periodo de tiempo y la tensión acumulada se libera provocando un terremoto.

En promedio las placas tectónicas se mueven entre 2 y 5 centímetros por año pero se han registrado desplazamientos de hasta 6 metros lo que provoca una sacudida violenta de la tierra.

Debido a que California es una región con alta sismicidad, algunos estudios geológicos sugieren que la falla de San Andrés podría estar acumulando mucha tensión y en los próximos años podría registrarse un intenso sismo.

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