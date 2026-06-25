¿Qué es un “doblete sísmico”? El fenómeno poco común que causó destrozos en Venezuela

La tarde del miércoles 24 de junio, dos terremotos de 7.2 y 7.5 sorprendieron a Venezuela, no sólo por la intensidad o la alerta de tsunami o la alerta de desastre natural, sino también por el poco tiempo entre ambos, ya que sólo fueron 40 segundos de diferencia.

Este fenómeno es poco común, pero no imposible y es conocido como “doblete sísmico”, el cual se causa cuando la ruptura de una falla desencadena casi, de inmediato, la ruptura de otro segmento o de un estructura tectónica cercana.

Debido al poco tiempo entre ambos movimientos, la población no distingue dos terremotos, sino que siente que uno solo duró mucho más de lo habitual.

🚨En Caracas, Venezuela, equipos de emergencia lograron rescatar a una persona que había quedado atrapada entre los escombros de un edificio colapsado, luego de dos sismos casi consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5, con epicentro a unos 160 kilómetros de la capital pic.twitter.com/L828VDyW4s — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026

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¿Un ”doblete sísmico" es lo mismo que una réplica de sismo?

Muchas veces, dos sismos seguidos pueden ser señalados como una réplica; sin embargo, no es lo mismo a un doblete sísmico.

En una réplica el segundo sismo es de menor intensidad debido al reacomodo de la tierra, mientras que en el doblete las magnitudes son casi idénticas y golpean a la misma región en poco tiempo.

En pocas palabras, en un doblete la diferencia entre dos sismos es menor a 0.4 grados en la escala de Richter; no obstante, ambos puede causar daños severos ya que el tiempo entre uno y otro es corto. Mientras que en la réplica son de magnitud menor y el tiempo es escalonado.

“A diferencia de las réplicas regulares, que son más de un orden de magnitud menores que su sismo principal, los eventos de doblete representan un mayor peligro porque pueden causar daños más severos al impactar edificios y estructuras ya debilitados”, explica el científico Zhe Jia, en una publicación de la revista Science.

Ante esto, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que suman 30 réplicas a este “doblete sísmico”, el cual ya causó la muerte de 164 personas y más de 900 heridos.

¿Por qué ocurre un “doblete sísmico” y por qué impactó en Venezuela?

De acuerdo a varias voces de expertos, cuando este fenómeno se presenta se revela que se trata de una zona tectónica compleja, es decir, varias fallas interactúan entre sí, lo que provoca tensiones y que, a la postre, trae consigo terremotos o sismos muy fuertes.

En específico con Venezuela, el país se encuentra sobre el límite de la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, es decir, en una zona de actividad sísmica constante debido a la fricción y desplazamiento de las placas, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

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