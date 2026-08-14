Hora para ver la conjunción de planetas desde México

La conjunción planetaria ocurre cuando dos o mas planetas parecen estar cerca uno del otro pero en realidad se encuentran muy lejos pero comparten la misma ascensión recta o longitud eclíptica en el cielo y próximamente veremos así a Júpiter y Mercurio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿A qué hora es la conjunción planetaria en México?

La hora exacta para ver la conjunción dependerá del lugar en el que te encuentres en el caso de la CDMX ocurrirá el 15 de agosto a las 05:45 horas. Los dos planetas se verán muy cerca antes del amanecer y cerca del Sol y en condiciones favorables podrán verse a simple vista.

Para localizar fácilmente los planetas puedes utilizar aplicaciones como Sky Tonight que te permitirá con ayuda de la brújula encontrar la posición real del planeta en el cielo.

Diferencia entre la conjunción y alineación planetaria

En una alineación, mas de dos planetas se agrupan en la misma zona del cielo vistos desde la Tierra y algunos planetas pueden estar en conjunción entre sí y al mismo tiempo formar parte de una alineación de planetas.

Mientras que en la conjunción no solo se incluyen planetas también puede haber otros objetos celestes como lunas, asteroides o estrellas.

También existe la conjunción triple donde dos planetas o un planeta y una estrella parecen encontrarse en el cielo tres veces en un periodo corto de unas semanas o meses.

Así que si eres de los que disfruta de estos eventos astronómicos todavía falta que ocurra la aproximación de la Luna y Antares el 21 de agosto, el eclipse parcial profundo y la Luna llena.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.