La National Aeronautics and Space Administration (NASA) reveló nuevos detalles sobre Artemis III, la misión que llevará a cabo pruebas exigentes en órbita terrestre en 2027 de cara a la misión tripulada prevista al Polo Sur lunar en 2028.

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¿Quiénes son los tripulantes de Artemis III?

Los tripulantes de la misión Artemis III son:

El astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Luca Parmitano , piloto

El astronauta de la NASA Randy Bresnik , comandante

El astronauta de la NASA Andre Douglas , especialista de la misión

El astronauta de la NASA Frank Rubio , especialista de la misión

Luca Parmitano es un astronauta italiano, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y se graduó en la Academia de la Fuerza Aérea Italiana que marcó su camino aeroespacial.

Ha registrado más de dos mil horas de vuelo y está clasificado en más de 20 tipos de aviones militares y ha volado más de 40 tipos de aeronaves.

¿En qué consiste la misión Artemis III?

Para esta misión, el cohete Space Launch System (SLS) de la NASA lanzará la nave Orion desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida hasta la órbita terrestre baja para demostrar sus capacidades de encuentro y acoplamiento con versiones de prueba de los sistemas comerciales estadounidenses de aterrizaje tripulado que desarrolló Blue Origin y SpaceX.

Se realizarán lanzamientos múltiples con los cohetes más potentes del mundo para probar el hardware integrado entre Orion y los módulos de aterrizaje.

El módulo de aterrizaje de Blue Origin es capaz de permanecer en órbita durante varias semanas, se lanzará y esperará a la tripulación. La NASA enviará a los astronautas a bordo de la nave Orion mediante el cohete SLS a la órbita terrestre antes de acoplarse en el espacio con el módulo de aterrizaje de prueba y permanecer acoplados dos días para realizar pruebas y demostraciones tecnológicas.

Tras realizar el acoplamiento con Blue Origin se desacoplará y esperará a Starship y se lanzará y encontrará con Orion para pasar un día conectada y realizando comprobaciones y pruebas.

Orion y su tripulación se desacoplarán y regresarán a la Tierra amerizando en el Océano Pacífico.

LIVE: Meet the crew of our next Artemis mission.



We're sharing the latest updates on Artemis III: https://t.co/UtesXxsNxm — NASA (@NASA) June 9, 2026

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