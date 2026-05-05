Nuestro Sistema Solar sigue generando intriga en 2026, ahora no solo el Planeta 9 volvió al mapa, sino que se encontró un objeto interestelar en los confines gélidos de nuestro cachito estelar con una atmósfera tenue que desconcertó a toda la comunidad científica.

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De acuerdo con el artículo de la revista Nature, —especialistas en todo tipo de divulgación de información científica— Plutón era el único objeto transneptuniano (TNO, por sus siglas en inglés) con una atmósfera confirmada.

Los objetos de este tipo se distinguen por sobrepasar la órbita de Neptuno, y las reglas conocidas en la astronomía marcaban que, un cuerpo tan pequeño y frío como el 2002 XV93 no podría retener gases.

¿Cómo descubrieron al Reloj de Arena?

Con un radio aproximado de sólo 250 kilómetros, este objeto bautizado como “Reloj de Arena”, fue descubierto gracias a un truco llamado “ocultación estelar”.

El objeto pasó de frente a una estrella lejana y, en lugar de que la luz se apagara de golpe —como ocurre con rocas secas—, se atenuó levemente, revelando una especie de neblina o, lo que conmocionó a la comunidad, una atmósfera delgada.

Según las observaciones del Telescopio James Webb, encargado de su hallazgo, se confirmó que la superficie del objeto no tiene hielo y por ende que no sufre un proceso de evaporación.

Esto significa que el gas no viene de su corteza, sino de un evento externo o profundo en su interior.

¿De dónde proviene la atmósfera del Reloj de Arena?

La atmósfera de 2002 XV93 es extremadamente joven y temporal, y los científicos calculan que desaparecerá en 1,000 años si no se sigue alimentando.

Lo genial de este descubrimiento es que tuvimos la fortuna de encontrarlo en el momento justo. Las teorías que se creen, alimentan la atmósfera son dos:

Criovulcanismo o volcanes de hielo al interior del pequeño mundo que podrían estar activos liberando gases congelados o líquidos desde el subsuelo hacia el espacio en erupciones repentinas

al interior del pequeño mundo que podrían estar activos liberando gases congelados o líquidos desde el subsuelo hacia el espacio en erupciones repentinas Impacto violento de parte de un cometa cuya colisión generaría la liberación de gases atrapados de golpe, creando la atmósfera pasajera

Ahora se necesitarán nuevas observaciones para resolver cuál de los dos eventos catastróficos ocurrió.

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