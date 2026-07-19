Luna de Ciervo 2026: el día exacto para verla desde México y a qué hora brillará más

La Luna de Ciervo, la luna llena de julio, alcanzará su punto máximo de iluminación el miércoles 29 de julio de 2026, a las 8:36 a.m., hora de México, aunque durante toda la noche del 28 al 29 se podrá ver al satélite terrestre brillar con intensidad en el firmamento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué se llama Luna de Ciervo y a qué hora se verá mejor desde México?

Según Farmers’ Almanac, una publicación que desde 1792 ayuda a los granjeros estadounidenses a anticipar lunas, cambios de estación y otros fenómenos astronómicos, el nombre “Luna de Ciervo” viene de los venados de cola blanca, que en esta época del año en Estados Unidos llevan la cornamenta de crecimiento más rápido, todavía suave y cubierta por una piel llamada terciopelo.

Esta luna llena también recibe otros nombres en distintas tradiciones: Luna del Trueno, Luna del Heno, Luna de Aguamiel y Luna del Salmón. Astronómicamente, ocurre con el Sol en el signo de Leo y la Luna llena opuesta, en Acuario.

En México, el punto de máximo brillo ocurrirá hacia las 8:36 de la mañana del 29 de julio. A esa hora, la Luna ya estará bajo el horizonte, por lo que será difícil apreciar ese momento exacto desde el país. Sin embargo, sí podrá verse de forma brillante durante la madrugada. Desde la noche del 28 de julio, el astro ya se verá notablemente brillante, efecto que continuará la noche del 29 y también el día 30.

No se necesita telescopio para observar la Luna de Ciervo, el evento astronómico será observable a simple vista. (FB: La Luna es Mía)

¿Se puede ver la Luna de Ciervo sin telescopio?

Los admiradores del cielo nocturno no necesitarán telescopio, binoculares ni aplicaciones especiales para ver el fenómeno: basta un horizonte despejado hacia el sur, en un patio o un campo abierto con buen campo visual.

Se recomienda salir entre 20 y 30 minutos antes del atardecer del miércoles 29 de julio para observar la salida de la Luna, baja en el este-sureste, y dejar que los ojos se adapten entre 5 y 10 minutos, ya que suele mostrar un tono ámbar cálido cerca del horizonte antes de volverse blanco plateado.

Para fotografiarla, un celular en modo noche capta bien la escena amplia, mientras que una cámara réflex con 1/125 de segundo, f/8 e ISO 200 conserva el detalle del disco lunar. Cerca del horizonte, el satélite se ve más grande de lo que realmente es, una ilusión óptica conocida desde hace siglos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.