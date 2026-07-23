¡Hito histórico! ESO descubre el primer satélite natural fuera del sistema solar

Gracias a las observaciones del telescopio del Observatorio Europeo Austral (ESO) un grupo de investigadores chilenos lograron descubrir el primer satélite natural fuera del sistema solar, un hito histórico para la astronomía.

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Descubren satélite natural fuera del sistema solar

De acuerdo con la información publicada en la revista Nature, el satélite es un cuerpo gaseoso del tamaño de Júpiter que orbita alrededor de una enana marrón durante unos 170 días.

Para Alice Zurdo, profesora de la Universidad Diego Portales y directora del proyecto de investigación Núcleo Milenio YEMS este hallazgo es muy importante pues los astrofísicos llevaban más de 40 años buscando satélites fuera del sistema solar y no se había encontrado ninguno.

¿Qué características tiene este satélite?

Los investigadores aún no concluyen su este satélite puede definirse como una “exoluna” pues tiene una enorme masa similar a la de Júpiter y no orbita alrededor de un planeta sino de una estrella enana marrón que tiene la mitad de masa que el Sol.

Pero lo más importante es que este hallazgo puede ayudar a entender lo diversa que puede ser la formación y evolución de otros sistemas planetarios.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

El instrumento CRIRES+ instalado en el telescopio ESO permitió encontrar el primer exoplaneta alrededor de una estrella similar al Sol y este método de velocidad radial fue aplicado para detectar pequeños “bamboleos” en la enana marrón causados por el objeto que la orbita.

Su espectógrafo es muy preciso y poderoso, mide 8 metros de diámetro y tiene un espejo de 39 metros, además, su instrumentación avanzada permitirá a la comunidad astronómica detectar exolunas más pequeñas.

Este descubrimiento nos hace pensar en lo poco que conocemos sobre el espacio y en cómo mientras más cosas encontramos de él más nos sorprende y nos lleva a entender mejor el origen del mundo y de la vida.

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