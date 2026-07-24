Hora para ver la impresionante alineación planetaria que embellecerá el cielo de México

Hay noches en las que el cielo nos deleita con fenómenos astronómicos únicos y en el mes de agosto podremos observar uno que no te puedes perder, se trata de la alineación planetaria y será visible a simple vista, te contamos cómo encontrar los planetas desde tu ubicación y cuál es la mejor hora para mirarlos.

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¿A qué hora ver la alineación planetaria en México?

Se trata de una alineación matutina es decir que la mejor hora para verla será antes del amanecer el próximo 12 de agosto de 2026. Los planetas que se verán serán Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno, Neptuno. Los más fáciles de observar a simple vista serán Marte y Saturno mientras que los más difíciles serán Mercurio y Júpiter.

La mejor hora para observarlos dependerá de tu ubicación, en algunas ciudades se podrá ver mejor el 11, 12 o 13 de agosto porque Mercurio y Júpiter salen muy cerca de la salida del Sol.

En México el Sol saldrá a las 06:16 horas el 12 de agosto y la mejor hora para observar la alineación planetaria será entre las 05:35 y las 05:53 horas.

Recomendaciones para ver la alineación planetaria

De acuerdo con el sitio web Star Walk los planetas más fáciles de ver seran Marte y Saturno. Mercurio será visible cerca del horizonte antes del amanecer. El que será difícil captar es Júpiter pues se ve cuando empieza a clarear y los más complicados de ver serán Urano y Neptuno donde serán necesarios los prismáticos o el telescopio.

Además es importante que tomes en cuenta que entre 2 y 3 horas antes del amanecer, Saturno y Neptuno estarán bien situados y Urano habrá alcanzado altura para verlo. Marte será visible 1 o 2 horas antes del amanecer y Mercurio se podrá observar unos 30 a 60 minutos antes del alba.

Este fenómeno es único pues los 6 planetas formarán una línea recta perfecta en el cielo y dibujarán un arco desde el este hacia el suroeste en el hemisferio norte o del norte hacia el noroeste en el hemisferio sur. Así que si te gusta la astronomía no te puedes perder este evento.

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