La NASA dio a conocer que la sonda Psyche ha sobrevolado Marte a poco más de 4 mil kilómetros de distancia, esta misión tiene una gran relevancia pues se dirige hacia el asteroide 16 Psyche, uno de los más llamativos del sistema solar.

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Sonda Psyche usa a Marte como propulsor

Hace unos días, la nave Psyche realizó una maniobra de asistencia gravitacional con Marte para impulsarse a una velocidad mucho mayor conocido como efecto honda que permite modificar la trayectoria o la velocidad de una nave con un consumo de combustible bajo.

Durante la maniobra, la sonda Psyche se ubicó a 4 mil 600 kilómetros de Marte y ahora se encuentra en la trayectoria correcta para llegar al asteroide.

¿Por qué es tan relevante el asteroide Psyche?

Este asteroide orbita en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, tiene forma de papa y cuenta con un diámetro de 280 kilómetros en su punto más amplio, esta conformado por un 60% de metales y un 40% de silicatos.

La misión de la sonda Psyche tiene como principal objetivo analizar con un espectómetro de rayos gamma y neutrones y un magnetómetro y así determinar si Psyche es el núcleo de un planetesimal es decir si estaba en formación en la juventud del sistema solar.

¿Por qué se llama Psyche?

Fue el astrónomo italiano Annibale de Gasparis quien descubrió el asteroide el 17 de marzo de 1852 y le dio ese nombre para hacer referencia a la diosa griega del alma quien se casa con Eros.

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