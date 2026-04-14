Los cuatro valientes completaron la primera misión tripulada de Artemis en un viaje épico de 10 días alrededor de la Luna y probaron todo lo necesario para que pronto volvamos a la Luna de verdad.

Los cuatro valientes completaron la primera misión tripulada de Artemis en un viaje épico de 10 días alrededor de la Luna y probaron todo lo necesario para que pronto volvamos a la Luna de verdad. | NASA

Los astronautas de Artemis II ya completaron una de las misiones más épicas y esperadas de la NASA, pero tras su regreso a la Tierra, tendrán que enfrentar una etapa clave que combina ciencia, recuperación y decisiones sobre el futuro lunar.

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Lo que hagan de ahora en adelante, desde evaluaciones médicas hasta nuevas asignaciones, definirá el avance de la exploración espacial en los próximos años, incluyendo la colonia lunar y el tan ansiado viaje a Marte.

¿Quiénes son los astronautas de Artemis II?

Reid Wiseman: Comandante de la misión; maestro en Sistemas y piloto Naval de EUA

Comandante de la misión; maestro en Sistemas y piloto Naval de EUA Victor Glover: Piloto de Orión; maestro en Ingeniería de Vuelo de Pruebas y Sistemas

Piloto de Orión; maestro en Ingeniería de Vuelo de Pruebas y Sistemas Christina Koch: Especialista de la misión; ingeniera Eléctrica y Física con el récord más largo de vuelo espacial realizado por una muer, 328 días

Especialista de la misión; ingeniera Eléctrica y Física con el récord más largo de vuelo espacial realizado por una muer, 328 días Jeremy Hansen: Especialista de la misión; ingeniero Espacial, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y ex piloto de combate

Home, again! Mission complete. I hope we glorified God, humanity, our families and our terrific teams a @NASA and @csa_asc. Time to share the good news! pic.twitter.com/uyfyu0hlks — Victor Glover (@AstroVicGlover) April 12, 2026

Reencuentro familiar y vida personal

Tras tanto tiempo de entrenamiento intenso más el viaje en la cápsula Orión —que ellos mismos bautizaron como “Integrity”— los astronautas decidieron reunirse con sus familiares.

Jeremy Hansen, el primer canadiense en volar tan lejos, llamó a su familia desde el lado oculto de la Luna durante el silencio de comunicaciones y les confirmó lo increíble que es ver el planeta Tierra desde el espacio exterior.

¡Es increíble estar aquí mirando la Tierra! ¡Los quiero mucho! — externó emocionado el maestro en Física y piloto militar.

La NASA compartió que, durante el entrenamiento, se involucró a las familias a través de visitas al Centro Kennedy para que todos procesaran la emoción y el riesgo juntos.

Pero ahora, después de la misión, los 4 astronautas tendrán tiempo suficiente para descansar, abrazar a sus seres queridos y “recuperar” su rutina “normal”.

Pruebas médicas y recuperación obligatoria

Los astronautas pasan por exámenes físicos rigurosos, puesto que la microgravedad afecta músculos, huesos y sistema cardiovascular.

Estos estudios ayudan a mejorar futuras misiones. La información permite diseñar entrenamientos más efectivos para viajes prolongados.

¿Volverán a la Luna los astronautas de Artemis II?

Aún no existe confirmación sobre su participación en Artemis III, pero la NASA evalúa perfiles y necesidades específicas.

Sin embargo, su experiencia los posiciona como candidatos fuertes, pues su desempeño influye directamente en futuras selecciones.

El valor científico de Artemis II

Los datos recopilados abarcan desde salud humana hasta navegación espacial. También prueban tecnologías clave para misiones más largas.

Este conocimiento impacta en la industria espacial. Abre la puerta a viajes más seguros y a una presencia humana sostenida en la Luna.