¿La IA es el nuevo psicólogo de los jóvenes? Estudio de la SEP revela nuevos comportamientos

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta exclusiva para hacer tareas escolares o resolver dudas académicas.

Hoy, miles de estudiantes universitarios en México también la utilizan para hablar de sus emociones, pedir palabras de ánimo, buscar orientación sobre ansiedad o estrés e incluso reflexionar si necesitan acudir con un profesional de la salud mental.

Así lo revela la Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa (ENIAG 2025), presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La ia adquiere un nuevo rol en la sociedad Jóvenes ven a la IA como un psicólogo (PhonlamaiPhoto/Getty Images/iStockphoto)

¿Qué reveló la encuesta sobre el uso de la inteligencia artificial en México?

Los resultados muestran que el uso de la IA ya no se limita al ámbito académico, pues herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude y otros asistentes de IA están adquiriendo un nuevo papel en la vida cotidiana de los jóvenes.

De acuerdo con la SEP, 97 mil 853 personas del sistema de educación superior reconocieron utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo emocional.

De ese total, 91 mil 935 son estudiantes, lo que refleja el creciente interés de los jóvenes por acudir a estos asistentes para expresar sus emociones o buscar orientación en momentos difíciles.

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¿Para qué usan los jóvenes la inteligencia artificial como apoyo emocional?

La encuesta identificó que miles de universitarios recurren a la IA para afrontar situaciones relacionadas con su bienestar emocional.

Entre los principales usos destacan:

• 63.4% busca consejos sobre ansiedad, estrés, depresión o tristeza.

• 58.5% utiliza la IA para desahogarse o sentirse escuchado.

• 41.9% pide palabras de ánimo o motivación.

• 29.8% simula conversaciones con alguien que le brinde apoyo.

• 24.8% intenta evaluar si necesita acudir con un profesional de la salud mental.

Los datos muestran que estas plataformas se han convertido en un espacio al que muchos jóvenes acuden cuando necesitan orientación inmediata o simplemente expresar lo que sienten.

La IA adquiere un nuevo rol en la sociedad Jóvenes recurren a la IA para soporte emocional. (Viktoriya Skorikova/Getty Images)

¿La inteligencia artificial puede sustituir a un psicólogo?

Aunque la inteligencia artificial puede ofrecer información, ejercicios de reflexión o palabras de apoyo, especialistas y autoridades educativas coinciden en que no sustituye la atención de un profesional de la salud mental.

La propia SEP señaló que el crecimiento de este fenómeno representa una oportunidad para fortalecer el bienestar emocional de los estudiantes, pero también para promover un uso responsable de estas tecnologías.

¿Por qué cada vez más estudiantes hablan con la IA sobre su salud mental?

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que muchos jóvenes encuentran en la IA un espacio disponible las 24 horas del día para expresar sus emociones sin sentirse juzgados.

Además, 88% de quienes utilizaron estas herramientas con fines de apoyo emocional afirmó que la experiencia les resultó útil, lo que refleja el papel que la IA comienza a desempeñar como una fuente de orientación inicial entre la comunidad universitaria.

La IA ya no solo ayuda con tareas escolares

Durante los últimos años, herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude se popularizaron por ayudar a resumir textos, resolver problemas matemáticos o generar contenido.

Sin embargo, la ENIAG 2025 muestra que su uso ha evolucionado y ahora también forman parte de la vida emocional de miles de estudiantes, quienes recurren a ellas para enfrentar momentos de estrés, ansiedad o incertidumbre.

Este cambio refleja cómo la inteligencia artificial se está integrando en aspectos cotidianos que antes estaban reservados para conversaciones con familiares, amigos o especialistas.

¿Qué significa este cambio para las universidades?

Ante este panorama, la SEP planteó diversas acciones para impulsar un uso ético y crítico de la IA dentro de las instituciones de educación superior.

Entre las propuestas destacan fortalecer el bienestar emocional de los estudiantes, promover la alfabetización digital y establecer lineamientos que permitan aprovechar el potencial de estas herramientas sin reemplazar el acompañamiento humano cuando se trata de salud mental.

¿Por qué no es recomendable contarle todo a la inteligencia artificial?

Aunque los asistentes de IA pueden ofrecer orientación general y convertirse en un primer espacio de apoyo, no deben considerarse sustitutos de un psicólogo o psiquiatra.

Estas herramientas generan respuestas a partir de patrones de información y no pueden realizar diagnósticos clínicos, comprender el contexto completo de una persona ni intervenir ante una emergencia emocional.

La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para orientar o brindar información, pero el acompañamiento humano sigue siendo fundamental cuando se trata del cuidado emocional.

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