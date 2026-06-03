La NASA declaró oficialmente terminada la misión de la sonda MAVEN tras más de 10 años de investigación en Marte que a principios de diciembre dejó de transmitir de forma repentina tras pasar por el lado oscuro de Marte.

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Según los datos telemétricos —información recopilada y transmitida para su monitoreo y análisis— la nave entró en un giro rápido y descontrolado que alteró su órbita y agotó sus baterías por completo.

La junta de revisión concluyó que la sonda es irrecuperable, aunque la investigación sobre las causas de su fallo continúa.

¿Cuáles fueron los logros de la sona Maven?

Estudió el clima, el paso de un cometa interestelar errante y fue una pieza clave en las comunicaciones retransmitidas a la Tierra para Curiosity y Perseverance —vehículos exploradores en Marte—

Asimismo, demostró por primera vez que el viento solar fue el responsable de “arrancar” la atmósfera que alguna vez existió, transformando la posible Tierra en el mundo desierto y árido que es hoy día.

También reveló las auroras de protones nunca antes vistas en la historia de la humanidad, las cuales iluminan al planeta rojo.

Finalmente, logró crear el primer mapa global de vientos de la alta atmósfera de Marte.